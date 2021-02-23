曾國城涉性騷擾「無妄之災」 焦志方不再同台雞排妹
記者羅凌筠/台北報導
2021-02-23 14:52:31｜2021-02-23 14:52:44
焦志方《美味SO MUCH》第2季今（23）日開錄，請來「台菜廚神」阿發師之子施捷夫、圓山飯店名廚許耀光站台，過年期間他向好友曾國城拜年，對於對方被控性騷擾，焦志方也傳訊送暖：「我相信你是無妄之災。」更表示未來不會跟雞排妹同台。
雞排妹控曾國城撞胸，釣出導演馮云「蹭腿」爆料，焦志方表示：「我覺得不同時空講不同事情，如果今天硬講演藝圈是黑幕，那跳到當年秀場文化，豈不是已經黑到像是一鍋墨汁？」他也認為，藝人若感到被冒犯應即刻表達：「你當場講，大家態度會是另外一回事，沒有當場講我覺得都不算數。」對於強勝員工爆料翁立友「刷卡」雞排妹，焦志方持疑：「我也做過尾牙，那個環境一定是三面台，我是主持人會站後面嗎？不會！我一定站最前面，眾目睽睽之下還能刷卡？我真不相信。」可曾同台雞排妹？焦志方說：「不曾、不會、也不再會有！我做美食節目，她不會做菜嘛，怎麼會找她？」
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