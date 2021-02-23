帝冠式舊車站 高雄願景館8月動身遷回娘家
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-02-23 14:58:12｜2021-02-23 15:02:08
高雄鐵路地下化後，中博高架橋引道將在2月27日零時起開拆，高雄市副市長林欽榮今（23）日指出，前身為帝冠式舊車站的高雄願景館今年8月將啟動回娘家計畫，將於明年1月定位完成，並進行地面封固，可望在時隔19年前遷移的同天，8月16日開始遷移，讓時任高雄市工務局長的林欽榮笑說「不知道是我在等它，還是它在等我」。
舊高雄火車站（高雄願景館）於1941年啟用，而帝冠式的站體後則作為高雄車站的出入大廳，2002年因高雄鐵路地下化工程遷移修建成高雄願景館，展示火車站相關資訊，最後則由交通部鐵路改建工程局改建為「鐵路地下化展示館」，介紹未來鐵路地下化後的城市願景空間，讓民眾對歷史與未來的願景產生連結。林欽榮指出，高雄願景館原定2022年1月份才要啟動遷移，目前幾乎是提前4個月，預計將建築先往北推升4.8公尺，再往西挪移57.86公尺到定位點，林欽榮笑說，2002年8月16日高雄願景館的首次遷移就是自己負責的，今年極可能會在時隔19年的同月同日開遷，「不知道是我在等它，還是它在等我」。林欽榮表示，當年遷移時就在屋頂上放一杯九分滿的水，拖了兩個禮拜，水都沒溢出來，現在工法會更精準，簡單來講就是推升、然後平移，屆時可能會用劇團的方法讓全民一起參與，「請大家給一點時間讓我們構思驚喜」，高雄願景館將會回到博愛路的中軸線。林欽榮說，高雄願景館是全中華民國唯一搬出去又搬回來的火車站，可說是高雄的一個奇蹟，明年的1月遷移回原址的高雄願景館將正式定位和地板封固，請大家期待，自己也告訴所有人，目前豎立在高雄願景館旁的紅色𩻸仔（台語：紅鯉魚）雕像為高雄過去的歷史意象，不能動，並將在中博高架橋引道拆除前一天，2月26日上午由第一指揮官交通局長、第二指揮官工務局長到現場拜拜，晚上自己會親自領軍，屆時大家會看到將近2、30部大型機具一同亮相，鳴笛動工。高雄市長陳其邁強調，對一個城市的發展跟思考，必須站在百年發展基礎，鐵路地下化之後，周遭的景觀增加了八個中央公園的綠地面積，其中重中之重就是未來的高雄火車站，怎麼樣跟周遭的一個綠地結合，提供更多的空間，怎麼樣保存傳統歷史跟過去的一個建築法，跟整個人民生活的記憶，在舊火車站（願景館）未來回歸到原來的一個位置，華麗轉身為一個連接新生活的公共設施。陳其邁也向市民朋友說聲「抱歉」，陳其邁說，中博高架橋引道9天的拆除會造成大家的不方便，「但是我也相信，一個城市的進步，9天的不方便將會帶來城市未來百年的發展」，所以要請所有的市民朋友多多包涵、多多體諒，為了高雄美好的未來。