邀馬英九參加228活動惹議？柯文哲：希望大家能和解共生
記者丁上程／台北報導
2021-02-23 15:04:55
228紀念日在即，每年這個時間台北市政府方面都會舉辦慶祝活動。不過今年卻因為協辦團體邀請了前總統馬英九參加，引發親綠派以及獨派的議論。對此主辦單位台北市政府，市長柯文哲也出面對此作出回應，表示不管是作為台北市長，或是作為228的家屬後代，「我們的立場還是說這個日子應當是一個台灣人可以團結的日子」。
柯文哲先還原邀請馬英九的過程，「我們台北市政府是主辦單位，有兩個協辦單位，那一個說要請馬英九，一個說要請賴清德。」柯文哲說，「對我們台北市政府來講，我們說與人為善，我們覺得要來參加的人都是抱著一個讓台灣更團結的這個目標來的，所以我們當時聽到說，這個要邀請這個，那個要邀請那個，我們都表示歡迎」。柯文哲強調，自己是228受難家屬後代，立場還是說這個日子應當是一個台灣人可以團結的日子，「我們希望說台灣可以和解和平，這才是我們的目標。」柯文哲說，「至於說後面的，有時候我們是盡量做，後面有什麼變化也不是我們可以預期的」。柯文哲直言，作為一個台北市長，或是說台灣的政治人物，內心的想法還是想說是不是大家可以和解共生。「我去年不管去拜訪阿扁、馬英九，你想想看這兩個在2008年以後從來沒坐在一起過，你說他們兩個之間彼此沒芥蒂嗎？」柯文哲說，「我跟他們兩個人都講過話，我跟他們兩個說，大家都有不同過去，活在共同現在，到底大家要不要走向共同未來？」柯文哲也以之前建市百年活動為例，「兩個人也許內心還是有他們想法，但他們是願意坐下來照那張相，畢竟大家都當過台北市長。」柯文哲說，「所以有時候我常說阿扁跟馬英九兩個都願意坐下來照那張相，我想這件事也許可以給台灣其他政治人物有個啟發、想法」。