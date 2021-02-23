兩劑AZ疫苗隔8周打最有效！陳時中：保護力增至82.4%
編輯林莞茜／綜合報導
2021-02-23 15:21:24｜2021-02-23 16:13:19
中央流行疫情指揮中心今（23）日召開臨時記者會，針對外界關注AZ疫苗抵台之後相關後續施打劑量規劃與安排，指揮官陳時中表示，食藥署已於2月20日核准AZ疫苗兩劑施打間隔4到12周，不過昨日經書面審核同意，修改AZ疫苗間隔最少為8周以上。
陳時中指出，衛生福利部傳染病防治諮詢委員會預防接種組依據AZ最新公布的研究結果，在昨日進行書面審查修訂，將原先訂於兩劑施打間隔從4到12周修正成最少8周以上，因為接種第一劑保護力達76%，若延長第二劑接種到12周，可將保護力提升到82.4%。陳時中說，雖然這不算是大規模的研究，不過是一個新的施打時間間隔研究，效果會比較好，且世界衛生組織（WHO）在2月10日有公佈疫苗接種建議為間隔8至12周，後續接種時間會根據後市場的新科學證據與資料，再做滾動式修正與檢討。
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