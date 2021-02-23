台中捷運通車？　中市府：這週召開審查

台中市政府今(23)日召開農曆新年結束後，第一次市政會議，市長盧秀燕表示，今年將持續進行多項重要建設及政策，包括美樂地計畫、道路燙平計畫、會展中心、綠美圖、巨蛋、教育社福等，不過，第一要務要讓蓋了10多年的台中捷運通車，使命必達完成任務，讓市民安全搭乘。

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針對，台中捷運綠線，盧秀燕表示，今年將持續推動很多重要市政，其中第一要務是讓台中捷運通車，台中捷運是全國捷運興建最久的捷運之一，市府面對困難就要挑戰、要解決，她去年到今年都穿上捷運同仁制服，代表要和中捷團隊站在一起打拼，並不斷提醒她的使命，等她卸下這件制服，就是捷運可以安全、安心通車的時候，這也是今年最重要的任務之一。

交通局長葉昭甫則表示，台北市政府已將相關報告書送到台中市政府，目前將針對報告書召開審查。事實上，台中故障審查委員會已召開四次會議，每次都有針對軸心問題提出意見，因此這次將併同報告書一起提交給委員審視，也將請台北市政府捷運工程局、川崎重工一併說明，若委員對於捷運安全性一致認同，市府才會啟動復駛程序的討論，目前每個階段都會逐步做好。

台中捷運公司董事長林志盈表示，上周收到台北市捷運故障審查委員會的報告，市府這週將召開委員會審查，評估安全第一的前提下，相關準備工作是否已完善，若委員會審查通過，中捷公司就會將規劃恢復載客的時間報給市府決定。

林志盈強調，通車沒有預定時程，只有安全得到確保的情況下才會進一步討論，目前所關注的安全措施已一步一步走到尾聲，台北市捷運故障審查委員會審查後的結論，台中市也會再請專家進一步確認，希望達成市民的期待。

林志盈指出，中捷剛開始營運，收入受限於一條線，所以積極開闢業外收入，包括廣告、自動販賣機等，例如年前在市政府站外牆有阿妹領銜的公益廣告，該處第二檔也推出清潔用品廣告，未來除了在市府站外，南屯站也會有，將在兼顧城市美學、民眾觀感及兼顧用路人開車安全前提下陸續推出。評估這些附屬事業收入會佔營運首年總收入10%，是中捷公司重要收入來源。

盧秀燕說，除了中捷通車，今年還有很多重要建設持續推行，包括美樂地計畫，繼續新闢公園、整修公園、打造陽光公廁；也積極進行道路燙平計畫，目前主要幹道、巷道已燙平900條左右，要向千條邁進；另歷經多年的台中國際會展中心、綠美圖、巨蛋等也要在她任內開工，其中台中國際會展中心已開工，最快明年底主體工程完工、後年營運，綠美圖也正在興建中，巨蛋則正積極進行設計規劃，力拼明年開工。