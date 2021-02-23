裕隆開工祈福 嚴陳莉蓮：加快轉型升級步伐
中央社
2021-02-23 15:56:05｜2021-02-23 16:00:52
（中央社記者韓婷婷台北23日電）裕隆集團今天舉行新春開工祈福儀式，執行長嚴陳莉蓮表示，疫情衝擊傳統消費市場，因應汽車產業的電動化、智能化、連網化、共享化趨勢，裕隆要加緊轉型升級腳步。
裕隆集團今天上午11時在新店總部舉行新春開工祭拜，由執行長嚴陳莉蓮帶領一級主管與旗下各公司員工一起祈福。因為疫情考量，集團取消今年各事業體聯合團拜活動，改由線上開工團拜，嚴陳莉蓮透過線上直播向集團事業體員工發表開工祝福談話，並按往例，致贈集團各公司開工紅包。嚴陳莉蓮表示，因為疫情及國際情勢影響，去年對台灣及全球各地都是充滿挑戰的一年，尤其是疫情所帶來的各項衝擊，已經對傳統消費市場造成深遠的影響，科技躍升以及消費型態改變，企業治理的模式也正在轉變，集團要有新的思維以及新的視野，才能做好應對的準備。特別是汽車產業的電動化、智能化、連網化、共享化，就在當下，更要加緊轉型升級步伐，迎向趨勢。嚴陳莉蓮指出，去年集團各事業依然繳出不錯的成績單，獲利表現值得稱許，由於裕隆集團事業橫跨汽車、金融出行服務、紡織及營建等，都與消費者日常生活息息相關，在新的一年要關注消費者的全方位需求，注意服務細節，加大力度善用跨界聯盟的資源，開發新科技的應用，為顧客提供更好的產品與服務。（編輯：楊玫寧）1100223