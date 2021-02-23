P聯盟／攻城獅首個主題日 「宅男打籃球」本周末登場
記者黃建霖/綜合報導
2021-02-23 15:37:44
新竹街口攻城獅將於2月27日與3月1日分別對上桃園領航猿、臺北富邦勇士。下半季首波主題日「宅男打籃球」即將登場，宅男打籃球是台灣本土的籃球漫畫，由洪元建老師編繪、滷蛋周老師協力編劇，劇情內容以台灣三對三籃球聯賽為主，其中漫畫裡有一支來自新竹，秉持著不論輸贏且總是全力以赴的隊伍「竹北攻城獅」，此隊正是新竹街口攻城獅中文隊名的靈感由來，此次聯名主題日盼能致敬「宅男打籃球」並鼓勵更多台灣創作者。攻城獅球團已於上週搶先釋出由洪元建老師親自繪製的全隊漫畫版視覺圖，為台灣本土漫畫與職業球隊的合作畫下全新里程碑。巧合的是，「宅男打籃球」上週末連載劇情中竹北攻城獅隊獲得賽季首勝，也希望能為新竹街口攻城獅本週賽事帶來好彩頭！
本週末新竹街口攻城獅將著「宅男打籃球」聯名球衣出賽，此款球衣為漫畫中的主角隊伍「美又大籃球隊」的主視覺配色，談到聯名球衣合作，高景炎總經理表示：「宅男打籃球漫畫主角是以一群出社會不太順遂且生活有點掙扎的上班族為主體，就如同我們很多球員都不被看好一樣，雙方的背景故事非常契合是促成這次合作的主因，也希望能藉此鼓勵每一位在人生道路上的追夢者！」球團也一舉推出五款宅男打籃球聯名商品，包含球迷版球衣、攻城獅漫畫視覺海報、攻城獅聯名貼紙、攻城獅撲克牌、短T，將於賽事當天商品部販售。另為鼓勵球迷踴躍創作，球團將於迴廊販售fan art明信片，並將明信片收入全額捐給新光國小司馬庫斯實驗分班，歡迎所有入場球迷以行動力挺藝術創作。除此之外，本週主題日由街口支付冠名贊助，球團聯手街口支付規劃一系列中場活動盼所有獅紫軍能在場館內享受更多元的賽事體驗，當日中場活動為LOGO SHOT挑戰，首位進球者即可獲得5,888元街口幣，且在現場使用街口+ APP還有機會能搶到由球員或教練發送的紅包，中場紅包總金額最高達百萬。本週末主場票券尚有少數一樓席次，二樓席次熱賣中，歡迎獅紫軍們利用228連假一同進場捍衛主場並體驗漫畫風格的籃球嘉年華。