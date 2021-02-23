新冠疫苗副作用有哪些？3廠牌症狀發生頻率一次看

隨著新冠疫苗陸續在各國施打，也開始傳出部分接種者有產生不良反應等副作用現象，不少民眾對即將在下週抵台的AZ疫苗有疑慮，對此指揮中心今（23）日公布3廠牌疫苗在第三期臨床試驗後副作用出現頻率，並通過數據指出，AZ疫苗的副作用比率沒有比較高。

我是廣告 請繼續往下閱讀

中央流行疫情指揮中心今日將國內討論度最高的AZ疫苗、輝瑞BNT疫苗以及莫德納疫苗進行討論，希望可以解除大眾對施打不同疫苗間發生副作用的疑慮，指揮官陳時中指出，根據第三期臨床試驗結果，不管AZ、輝瑞BNT或是莫德納3種疫苗都會有出現不同症狀的副作用，最多是注射部位疼痛從五成到九成，疲倦約五成至七成，頭痛五成到六成、肌肉痠痛四成到六成，或是畏寒或關節痛等都有兩成到四成不等，但若發燒的情況來看，AZ僅有7.9%、BNT則是14.3、莫德納15.5%。

此外，第三期臨床試驗結果也發現，一般副作用發生的頻率年長者會低於年輕人，而腺病毒載體的疫苗，像是AZ會發生副作用的情形屬於第一劑高於第二劑，mRNA疫苗部分，像是BNT和莫德納疫苗則屬於第二劑會高於第一劑。

▲指揮中心今（23）日公布COVID疫苗副作用比較表。（圖／指揮中心提供）

醫療應變組副組長羅一鈞補充說明，該頻率是把兩劑都打完以後，所以顯示的是兩劑加總後的結果，由此可以說明AZ疫苗的副作用並沒有比較高，接下來也會持續透過官方提出的資料監測疫苗副作用的情形。