百貨淡季IP展、化妝品節加持為母親節檔期打前哨戰
記者許家禎/台北報導
2021-02-23 15:55:31
今年過年因為疫情關係，國人不出國，百貨公司人潮業績都較去年同期成長許多，再加上遇上情人節，使輕奢、名品、家用家電、化妝品，以及3C用品「年終獎金犒賞」商機旺。而時序進入3月百貨淡季，業者與各大品牌都積極希望留住消費力，除有IP展來加持外，春裝新櫃上市與春季化妝品節也陸續登場，同時也為母親節檔期打前哨戰。
今年過年百貨業績人潮錢潮大成長，以新光三越南西店來看，今年1月到2月19日為止，人潮與業績都年增2成，除了上述幾個業種成績佳之外，法雅客、uniqlo、istore、小米等店家業績都很不錯。另外，1月8日登場的Snoopy展成績更是驚人，截至2月19日，已經狂吸25萬人潮。新光三越南西店指出，一般一年會規劃4到5個話題活動，其中又以IP展最好，去年雖然受到疫情影響，但下半年的話題活動屢屢躍上新聞版面，像是七龍珠與小魔女DoReMi展因有日本空運來台限量商品，吸引許多人夜排，因此即便在限制人數之下，一個月展期還是吸引至少30、40萬人潮。而今年登場的Snoopy展，有許多限量周邊商品，搭上春節假期，僅僅一個半月同樣狂吸25萬人朝聖，像是Snoopy限量口罩，一組699元，每天限量僅300組，吸引許多粉絲排隊搶購，到現在已經創造百萬業績。南西店也預告，庫洛魔法使展將於4月30日到6月28日登場，屆時將有日本原裝展品與周邊商品空運來台，預料又將掀起排隊熱潮。業者指出，南西店因位於捷運中山站綠線與紅線交口、交通便利，再加上赤峰街與中山北路二段小巷弄文青風，與心中山的廊道改造，都讓這裡有著跟其他百貨不同的氛圍，客群也多為周邊辦公OL、學生、年輕上班族與年輕小家庭，因此IP展通常也有不錯的成績。而時序進入3月淡季，業者與品牌都積極企劃行銷搶客，為的就是要在母親節檔期前先試水溫、打前哨戰，尤其去年3、4月疫情拖累業績，今年買氣回溫，百貨業者多樂觀看待。南西店即日起春裝及春妝新品全面上市，化妝品消費滿3500元贈品牌護唇膏+護手霜、達6500元贈品牌沐浴油、達12000元贈品牌香氛沐浴組。另外，活動期間至南西店APP精選優惠（已綁定）到店優惠扣點數索券，至指定櫃位出示QR code即可兌換指定商品乙份。此外，也引進15個新櫃，包含美食、家用、輕奢、設計師品牌等，7樓家用家電進行部分改裝，將引進新業種餐廳，希望滿足民眾不同的需求。無獨有偶，京站時尚廣場也有多家美食、服飾等櫃位登場，3月4日至14日「Q點成金」，單筆滿2500元扣Q點25點現折250元；珠寶名品/設計師/進口女裝，單筆滿6000元扣Q點60點現折600元。3月7日14:00舉行「春日穿搭挑戰賽」，第一名可獲3000元京站B1服飾購物金(乙名)、第二名可獲得1000元B1服飾購物金(乙名)。SOGO百貨台北店春季化妝品節即日起至3月14日，忠孝館指定化妝品香氛單筆消費達2,000元，快樂購卡點數3倍狂飆，指定日期再送專櫃明星商品；復興館自2月26日至3月1日單筆消費滿千元，並使用SOGO APP的快樂購條碼累積消費，美國有機洗髮精免費帶回家；敦化館B1化妝品區大放送，即日起至3月7日單日單櫃累積消費滿5,000元，送SOGO禮券200元、再送歐洲認證清新複方精油。而SOGO百貨天母店自3月4日至3月6日持HAPPY GO卡當日單筆消費滿800元，即可獲得隨身摺疊椅，於1F化妝品區單日單櫃消費滿6,000元，即可兌換限量香氛皂，滿12,000元再加贈「化妝品區抵用券400元」與「女鞋區抵用券200元」。