NBA／你累了嗎？湖人又打延長賽 詹皇強硬拒談輪休
記者鍾東穎/綜合報導
2021-02-23 16:00:47
湖人今(23)日和巫師鏖戰一度延長最後惜敗，這已是湖人本季第4次經歷延長賽了，36歲的「詹皇」LeBron James還是湖人上場最久的球員，賽後被問到需不需要更多休息時間，James強硬回絕。
老當益壯的James上季率湖人拿下總冠軍，自己更獲頒MVP，不過因疫情關係本季開打較早，外界都很關注James的出賽時間，加上近期「一眉哥」Anthony Davis因傷缺戰，James勢必面臨關鍵時刻必須在場的問題。 不過常被問到需不需要休息，讓James忍不住動怒，「我從沒在賽季間要求過休息，許多談論我要休息的消息，我已經聽了6、7年，我還很強壯，不需要施捨，也不會尋求施捨。」James還帶了髒字回應，「所有那些說我需要更多休息時間的話語，我都不想談，我也不相信，我們所有人都需要更多休息，真該死，但我來這裡是工作，投入我的時間，為我的隊友出戰。」James本季31場比賽還是全勤，場均出賽34.7分鐘，而今天出賽44分鐘，繳出31分9籃板13助攻「準大三元」成績單，不過發生8次失誤，加上他罰球失手無緣正規賽絕殺比賽，延長賽最後一擊三分球又遭質疑太快出手不夠冷靜，才讓輿論再起。