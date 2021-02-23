趙少康為三中案作證 林昶佐：無論誰爭黨魁藍營請快還錢
新頭殼newtalk
2021-02-23 17:03:37
台北地院審理前總統馬英九被控賤賣國民黨黨產「三中（中廣、中影、中視）案」，昨（22）日首度傳喚有意爭取國民黨主席的中廣董事長趙少康為中廣交易部分作證。無黨籍立委林昶佐今日對此表示，無論誰要爭黨魁，都請國民黨趕快還錢，立法院民進黨團書記長羅致政也表示，三中案涉及國民黨改革核心，競選黨主席的人應有所表態，否則實為不考慮國民黨的未來。
針對三中遭賤賣案，林昶佐在臉書發文表示，趙少康出庭時嗆檢察官不懂商業、法律常識，還說這是欲加之罪。他指出，包括其土地與房產，中廣本來應是戰後接收日產的國家財產，卻長期被被國民黨霸佔，民主化後，市值57億元的中廣，國民黨將廣播部分以10億元賣給趙少康，土地與房產則約定再由國民黨的中投公司買回，明顯透過趙少康在轉手這些鉅額財產。林昶佐批評，趙少康僅支付2億元的簽約金就取得中廣，之後竟然以中廣本身的財產來支付餘款，意即用中廣的錢買中廣，幾乎是無本買賣。如此荒唐的行為，趙少康竟然還在硬凹。他認為，關於國民黨選主席的新聞，每天都有新話題、新花招，但始終沒有一位敢真誠面對國民黨長年霸佔國產如何歸還的問題，無論誰出線，若都只是繼續站在民主價值的對立面，這個黨終究會被掃進歷史灰燼。民進黨立委蔡適應也說，三中案是典型的利益不當輸送，透過賤賣讓特定人獲取利益，此狀況在相關會議紀錄中也很清楚。他認為，國民黨作為將國產變黨產、黨產變私產的共犯結構，他不覺得目前競選黨主席的人選有勇氣願意徹查這樣的案件，如此一來，無論是誰帶領國民黨，黨內改革都遙遙無期。羅致政則表示，關心國民黨未來發展的人，應深入了解三中案是否涉及背信，而國民黨未來是否要繼續背負黨產包袱，或進行改革，要競選國民黨主席的人都不應閃躲這些議題。新聞來源為Newtalk 新頭殼