睽違20年！雙和捷運沿線稀有36層鋼骨地標宅

許多人買屋習慣逐捷運而居，除了交通考量外，未來房價也更有增值空間。根據房仲業者調查，位於雙和地區的景安站及南勢角站，因價格相對親民，頗受購屋民眾青睞，不過雙和地區老舊建案較多，雖然機能發展成熟，卻無法滿足現代人對居住品質的高要求。近期部落客「我是嗑萊鵝」前往此區賞屋，被 茂德建設 新案「太陽帝國」所吸引，甚至大呼感興趣、好心動！

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▲「太陽帝國」坪數規劃一房、二房和三房，隨著單身經濟正發燒，小坪數住宅十分適合單身貴族居住（圖/資料照片）

× ▲「太陽帝國」坪數規劃一房、二房和三房，隨著單身經濟正發燒，小坪數住宅十分適合單身貴族居住（圖/資料照片）

中永和地區開發成熟，因此土地供給有限，取得相當不易，大部分的建案地坪約在400-500坪左右，但部落客「我是嗑萊鵝」日前至「太陽帝國」參觀賞屋，該案基地面積高達1128坪，為茂德建設在南勢角、景平捷運站周邊的指標案，規劃地上36樓、地下6樓，共有575戶、7戶黃金店面、25戶一般事務所，格局坪數規劃一房17坪、二房19~24坪、三房28~39坪，單身經濟正發燒，小坪數住宅十分適合單身貴族入住。

▲「太陽帝國」全棟採用SC鋼骨、CFT柱內外灌漿最高10000磅、SN最高級耐震鋼骨，結構工法十分堅實。（圖/資料照片）

× ▲「太陽帝國」全棟採用SC鋼骨、CFT柱內外灌漿最高10000磅、SN最高級耐震鋼骨，結構工法十分堅實。（圖/資料照片）

「太陽帝國」亮眼之處在於結構堅實，以豪宅等級規劃，連續壁深入地底達41米、壁面厚度達100~110公分，同時採用144組BRB制震器，並使用厚度達5~7公分的SN鋼材，超過其他建案的鋼材堅韌度2倍以上，至少可抵抗6級強震，抗震強度堪比台北101。除了結構穩固，也兼備消費者最在意的安全及居住舒適度，如室內用輕隔間、濕式施工，不僅隔音效果佳，重量也較輕，可減少結構體負擔，從裡至外無愧為雙和區最優結構。

▲「太陽帝國」邀請外觀、燈光、園藝方面的大師共同打造，整體十分有看頭。（圖/資料照片）

× ▲「太陽帝國」邀請外觀、燈光、園藝方面的大師共同打造，整體十分有看頭。（圖/資料照片）

「我是嗑萊鵝」也分享，「太陽帝國」在外觀、公設、燈光、園藝方面均下了重本，不僅請到澳洲知名PTW建築師事務所親自操刀，曾負責過台北101、仁愛帝寶、W Hotel的蘭克斯規劃燈光；園藝由專門設計北市豪宅的大漢景觀徐世萃，專門規劃一樓及頂樓園藝景觀。「太陽帝國」集結各方大師於一身，讓「我是嗑萊鵝」驚呼：真的非常有看頭！

▲「太陽帝國」周邊機能和交通設計也很便捷，步行約3分鐘即可達南勢角捷運站。（圖/資料照片）

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「太陽帝國」本身誠意滿滿外，周邊機能和交通設計也很便捷。交通上步行3-5分鐘可達捷運南勢角站、景平站，開車快接國道3號、新北環快、台64線及水源快速道路等；生活方面，坐落南勢角商圈、下樓就是興南商圈，機能成熟、採買便利。「我是嗑萊鵝」最後也提到，在新北市用60萬開頭的房價，即可買到鄰近捷運站，又有鋼骨結構的頂尖豪宅規格建案，只有「太陽帝國」。茂德建設本次建案在雙和地區的首購市場擁有極大優勢，無論是買房自住或置產都是好選擇。