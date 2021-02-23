抗疫下半場！陳時中談疫苗施打3階段目標

隨著部桃群聚危機解除，國內也連3天無新增新冠肺炎確診個案，民眾開始關心接下來疫苗的施打時程與相關規劃，指揮中心指揮官陳時中今（23）日表示，新冠疫苗的接種有3個階段與目標，首先是希望確診人數高的可以往下降、再來是回復到疫前的生活，最後則是國門、邊境的流通與開放。

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陳時中說，去年一整年下來是防疫、抗疫的上半場，今年疫苗施打屬於防疫下半場，最重要的就是疫苗的取得跟施打，這部分分成三個階段與目標，第一階段是降低確診數跟死亡率，不過台灣在這方面已是數一數二；第二是希望能恢復正常的生活，逐步有效率地來進行；第三步是國際的流通，未來在各國秩序上希望可以儘速來回復，台灣打疫苗也不能夠大意。

陳時中強調，新冠肺炎的疫苗不管是採購或是研發，都會持續努力，也會規劃提供國人很好的疫苗施打策略。同時他也向許多跨組織單位、中央或地方後台表達感謝，謝謝他們卯足全力，讓我們在防疫路上或是跟民眾在疫情期間遇到問題都能有緊急的聯繫窗口。