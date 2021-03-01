郭采潔生日告解　新年盼與仇恨和解

郭采潔於生日當天，推出生日單曲

《別派一群兔子獵殺一隻狐貍》，這首由她親自填詞的作品，歌名耐人尋味，郭采潔說：「

這首歌在創作時，想到的是北野武飾演的課長在電影《攻殼機動隊》

裡的一句台詞：『別派一隻兔子獵殺一隻狐狸』。」

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