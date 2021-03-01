郭采潔生日告解 新年盼與仇恨和解
記者吳雨婕/綜合報導
2021-03-01 11:00:00
郭采潔於生日當天，推出生日單曲《別派一群兔子獵殺一隻狐貍》，這首由她親自填詞的作品，歌名耐人尋味，郭采潔說：「這首歌在創作時，想到的是北野武飾演的課長在電影《攻殼機動隊》裡的一句台詞：『別派一隻兔子獵殺一隻狐狸』。」
郭采潔新歌《別派一群兔子獵殺一隻狐貍》歌詞靈感來自於電影《攻殼機動隊》北野武的一句話，「別派一群兔子獵殺一隻狐貍」，也正因為這句話，引發了一場童話般的解構，洗腦的單句歌詞不停循環，每句還加入不同的音色變化。此外，這首歌的英文名為《A scarlet riding hood》（猩紅帽），改編自格林童話《小紅帽》，故事原型是一個小孩發現自己變成了狐狸，還發現兔子想殺掉她，在被兔子追殺過程中，她拿到一支可以把兔子便消失的仙女棒，但她選擇讓自己變不見。對於這個成人童話，郭采潔說：「兔子們是平庸之惡的化身！但最終，能與之抗衡的，唯有愛，這是我仍然相信的。」身為作者的她，侃侃而談分享愛的可能，她說了：「因此在我寫的故事最後，還想留下一絲溫柔的可能性。」也提到內心深處的感受：「無論是把自己變不見，或找其他的結局，確實都藏著一份難受，這是一個開放式的尾聲，我並不肯定，是不是最好的辦法，但願能與仇恨和解。」