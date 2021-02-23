台中日曜天地「NG」鞋出清 50大品牌逾萬鞋下殺1折起

看準開學季商機，台中日曜天地OUTLET於26日至3月22日舉辦「NG鞋」出清活動，將號召50大品牌，包含熱銷全球的SKECHERS、native、女性消費者喜愛的ALL BLACK、英國人氣品牌Dr.Martens及戶外休閒鞋Timberland等逾萬雙，全面下殺超低價1折起。首十日天天加碼，消費滿額再抽千元購物金。

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日曜天地NG鞋出清活動，今年邁入十周年。業者表示，過去9年來，總計賣出超過30萬雙NG鞋，可堆疊188座101大樓，熱賣程度可想而知！至於何謂NG鞋？業者說，其實大多是廠商在生產、運送及陳列時，外觀上可能出現諸如脫線、污漬、色差等微小瑕疵，若不仔細辨識，有的根本看不出來。

▲台中日曜天地「NG」鞋出清 26日登場，號召 50大品牌逾萬鞋下殺1折起。（圖／記者金武鳳攝，2021.2.23)

由於一般瑕疵鞋，廠商大多會送往垃圾焚化爐燒掉銷毀，不僅暴殄天物，且焚燒造成空氣汙染也會成為空品一大負擔，基於環保概念，日曜天地於十年前首創全台最大規模NG鞋出清活動，以超低價回饋消費者，一舉兩得。

邁入第10週年的NG鞋出清，集結50大熱賣品牌逾萬雙NG鞋，貨源充裕，並以超低價1折起大回饋，絕對能讓消費者撿到便宜。首日早上10:45-13:00舉辦NG鞋首購會，當日加碼「同心鞋力不NG，防疫距離SO EASY」活動，前50名到現場的民眾即有資格參加，獲勝者免費把NG鞋穿回家！

為歡慶十週年，2月26日至3月7日首十日天天加碼，消費滿1888元再抽千元購物金。配合防疫新生活政策，日曜天地做足準備，不論是商場的員工，還是進入商場的民眾，皆須全程配戴口罩、體溫測量及酒精消毒，2月26日首購會當天，採實名制登記，確保防疫鬆懈。