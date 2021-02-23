特企／置產族聚焦台中港　搶進最後1字頭房價先卡位

打算長期持有的置產客大舉出籠，是2020年房市最值得關注的現象，這些被低利率逼出的資金，尤其偏好房價基期低，且具有政府建設與民間投資題材的潛力區，一方面替不斷貶值的現金尋求避險處，一方面也看好這些區域的發展性，透過長線持有不動產的形式實現資產增值。

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以台中港特定區為例，近年建設與開發題材不斷，除了有離岸風電計劃串起台中臨海產業鏈帶，起始於台中港的捷運藍線也在日前完成綜合規劃報告，另如三井OUTLTE商場2期即將在今年夏天正式開幕營運，替當地增加大量就業機會與移入人口，也吸引各路建商積極購地推案布局。

業者初估，光是聯悅、長虹、潤泰、遠雄、寶佳、麗寶與勤美等7家大型建商，合計在台中港特定區購入的土地就已超過8萬坪。

低利環境激勵置產買氣大舉出籠，台中海線房市在市區外溢效應的帶動下，房價也來到1字頭尾聲。細數海線房市利多可以發現，不論是政府或民營開發商，都正將愈來愈多建設與資金投注在海線地區，隨著建設相繼落實與人口紅利持續發酵，台中港重劃區新案最快可在今年就看到2字頭房價。

當地業者指出，過去海線房市乏人問津，僅靠區域客撐盤，台中人甚至還有「買房不買過台61線」的既定印象，如今海線房市成功翻盤，可歸功於三大契機，包括：房價基期低、重大建設、人口紅利。

近年布局海線房市動作最積極的聯悅建設，因看好台中港特定區的發展，已在當地陸續購入6塊大型土地，合計面積逾1萬4000坪，由於推出的2期建案都在短時間內完銷，累積不少口碑，預計3月才正式公開的第3期「聯悅臻」，尚在潛銷期預約接單數量就已超過300戶，甚至有高達3成比例是來自雙北的置產客。