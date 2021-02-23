超大咖韓劇天后驚喜現身打氣　他們緊張到不行

「最燥男團」C.T.O去年進軍韓國，6位成員當中的4位（仕偉、宇慶、薛恩、振緯）拍攝的實境秀《

C.T.O Project-The Survival》

已於上周在韓國播畢。

C.T.O

在當中付出了努力跟汗水，克服了許多任務，終獲得幾位專業評審認可，成功在韓國出道。

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C.T.O推出新歌《Oh ! That girl》，

薛恩笑說：「以前在台上的舞風就是酷帥兇的感覺，這次就是要非常陽光，然後一直笑，將歡樂帶給大家，所以對C.T.O

來說，是一個全新的嘗試跟體驗。」

由於與C.T.O韓國經紀公司老闆的好交情，韓劇天后河智苑更驚喜造訪MV

拍攝現場，雖然常常看河智苑的戲劇作品，但見到本人時，仍讓4個大男孩超緊張，而河智苑則是以過來人身分，親切鼓勵

C.T.O

好好在韓國發展，讓4位成員非常感動。