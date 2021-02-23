超大咖韓劇天后驚喜現身打氣 他們緊張到不行
記者吳雨婕/綜合報導
2021-02-23 21:29:58
「最燥男團」C.T.O去年進軍韓國，6位成員當中的4位（仕偉、宇慶、薛恩、振緯）拍攝的實境秀《C.T.O Project-The Survival》已於上周在韓國播畢。C.T.O在當中付出了努力跟汗水，克服了許多任務，終獲得幾位專業評審認可，成功在韓國出道。
C.T.O推出新歌《Oh ! That girl》，薛恩笑說：「以前在台上的舞風就是酷帥兇的感覺，這次就是要非常陽光，然後一直笑，將歡樂帶給大家，所以對C.T.O 來說，是一個全新的嘗試跟體驗。」由於與C.T.O韓國經紀公司老闆的好交情，韓劇天后河智苑更驚喜造訪MV拍攝現場，雖然常常看河智苑的戲劇作品，但見到本人時，仍讓4個大男孩超緊張，而河智苑則是以過來人身分，親切鼓勵C.T.O好好在韓國發展，讓4位成員非常感動。說到這一次在韓國錄製真人秀的經驗，團員們都表示收穫很大，經歷了好幾天的24小時拍攝，也在一個星期當中要達成2至3個任務，但這趟的經驗值爆表，每個人在唱歌及舞蹈上都得到了顯著的進步，C.T.O 表示：「感覺一切過的特別快，自己每次看也都會有很多的回憶，很感謝這陣子大家的陪伴，和我們一起哭一起笑，我們也接受所有的批評和意見，繼續努力。