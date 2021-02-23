特企／Fitbit擴大開放功能　追蹤關鍵健康指標數據

部分傳染性疾病與心肺疾病時刻影響著人們的體溫、脈搏、呼吸率等生命徵象，而當生命徵象產生變化時，更可被作為衡量健康狀態的關鍵性指標。根據超過十萬名用戶的數據分析，透過結合演算法追蹤健康指標數據，發現有將近 50% 的新冠肺炎案例在症狀出現前一天，其關鍵健康指標，如呼吸率、心率變異分析(HRV)和靜息心率等出現規律性的趨勢變化，特異度(準確度) 為 70%。為此 Fitbit 免費開放 Versa 2、Inspire 2、Charge 4 多款裝置健康指標儀表板功能，協助用戶檢視過去一週的關鍵健康指標，Fitbit Premium 會員則可以檢視長達 30 天的健康指標趨勢。

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Fitbit 智慧穿戴式裝置結合演算法運用 有效掌握關鍵健康趨勢變化

面對新冠肺炎疫情仍未平息，Fitbit 與史丹佛大學、斯克里普斯研究公司以及倫敦國王學院等全球領先機構合作，加速對於疾病偵測的關鍵性研究。Fitbit 共同創辦人暨技術長 Eric Friedman 表示：「智慧穿戴式裝置在傳染性疾病的早期發現可能扮演著重要角色，研究結果也可以當作偵測未來其他疾病和健康狀況的模型。」

根據全球最具指標的 Nature 自然期刊研究發現，呼吸率、心率變異分析和靜息心率都是觀測疾病徵兆的關鍵性指標，會在出現更明顯的症狀之前，產生受到疾病影響的規律性變化。根據Fitbit 的數據分析趨勢統計，出現症狀後第二天，用戶的呼吸率將達到峰值，同時心率變異分析將降至最低點；而症狀開始後，心率將至少在 5 到 7 天內恢復平均數值。在此非常時期，該項研究結果證實，時刻掌握生命表徵的重要性，並可被用於檢視身體是否正在發出警訊，提早用戶及早預防或是尋求專業醫療協助。

Fitbit 健康指標儀表板 密切監控個人健康指標趨勢

健康指標儀表板可於 Fitbit App中進行檢視，幫助用戶密切監控個人的健康指標趨勢如：可讀取呼吸率、心率變異分析和靜息心率等多項健康指標。為了促進大眾健康福祉，Fitbit 繼去年底先向 Fitbit Sense 和 Fitbit Versa 3 用戶推出健康指標儀表板功能，現更進一步免費開放讓 Versa 2、Inspire 2 和 Charge 4 用戶在健康指標儀表板中查看過去一週的健康指標趨勢。Fitbit Premium 會員能存取長達 30 天的關鍵健康趨勢變化，幫助用戶更輕鬆查看每項指標的波動情形，掌握自身健康趨勢變化，及早尋求專業醫療協助。