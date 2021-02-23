專訪／張震演技驚人！程偉豪導演大讚「他沒在客氣的」
記者翁新涵/台北報導
2021-02-23 22:00:00
「大家不要再誤會張震了，他的演技其實早就已經到達了現在的高度！」《緝魂》導演程偉豪如此為張震打抱不平，但其實也應該說，張震總算遇到懂他的導演程偉豪，讓這位以往演戲總是少掉那30％的男神，終於在《緝魂》中遇到了自己的靈魂角色。
專訪程偉豪導演的時候，他一開口就是狂讚片中的男女主角張震和張鈞甯，在形容張震時，他這麼說：「張震就是一個在電影世界裡面會非常賣力的演員，我相信每個演員都是，但他真的是會跟你拚命的那種，就是體力上的那種，他會讓自己完全進到那個角色狀態裡面，他有一個很純樸的東西。」「另外，我覺得很有趣的是，我那時候提供很多片單希望他們看，可是他完全不看，他反而有一種很有趣的想法，很純粹回到演員本質的想法，他說『我只認導演跟認劇本』，劇本裡面該有什麼對白、什麼小動作，導演是怎麼想的，還有為什麼要這樣演，他覺得這才是最重要的，把這東西服務好，勝過去看一些片單。」事實上，一開始程偉豪導演突然被這樣打槍之後，內心是有點糾結的，還想說張震現在是在耍大牌嗎？但之後聽到張震的解釋，才發現應該相信張震，「我相信他既然答應演出了就會全力以赴，你不用去把心思放在他會耍大牌上面，他做這些事情一定有他的原因。我覺得非常棒，回到演員的最本質非常棒，跟什麼明星都無關。」對於張鈞甯，程偉豪導演更是讚不絕口，「她的賣力是完全沒問題的，鈞甯也是一個非常嚴格要求自己的人，甚至小到事後配音，她都會一直來一直來。而且每一場哭戲她都是哭好哭滿，即使換不同鏡位也能連上，表演能量是非常非常大的，現階段她可能被一些明星光環影響，讓大家忘了她的演員本質，但其實她的表演層次已經做到一個新高度了，而這個戲（《緝魂》）剛好幫助保留她的這些層面。」有意思的是，《緝魂》在選角階段，程偉豪的媽媽竟在推薦張鈞甯這件事上面，出了很大的力，導演說：「那時候我有看她的一些古裝戲、明初戲，因為我媽媽很喜歡看她的戲，這也讓我發現，張鈞甯原來已經演到這樣子了耶，不是以前想像的那樣，而且我媽媽還跟我說『我揪尬意張鈞甯，你下次可以跟她一起拍嗎？她現在越來越會演了。』」果然成功讓程偉豪導演，選定讓張鈞甯演出片中心情超糾結的刑警「阿爆」。程偉豪導演最後更為張震、張鈞甯大平反，建議觀眾去Update兩人最新的影視作品，認為他們在表演和口條方面，已經與過往迥然不同，只要看到張震和張鈞甯現在的新樣子，就會相信他倆在《緝魂》中的賣力演出，完全是實力表現了。