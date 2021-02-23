SHINee想吃珍奶牛肉麵 飆33字中文吉祥話超狂
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-02-23 21:00:00
韓團SHINee發新專輯《Don't Call Me》回歸樂壇，成員溫流、KEY、珉豪、泰民也特別錄影問候台灣粉絲，表示很想念小籠包、牛肉麵、芒果冰、珍珠奶茶等美食，也在元宵節前夕撂中文送上吉祥話：「元宵佳節賞花燈，吉祥之星為你升，元宵佳節賞花燈，快樂之樹為你生，元宵節快樂。」
SHINee自2018年12月起，成員溫流、KEY、珉豪陸續入伍服役，正式迎來「軍白期」，期間泰民一人獨自挑大梁，不僅充實地進行SOLO活動，還以SuperM的成員身分活躍於演藝圈，私下也常進行直播與粉絲交流溝通；對此，珉豪在《認識的哥哥》節目中感謝泰民的努力，獨自填滿了成員們的空位。 歷經「軍白期」的三位成員，在記者會上透露退伍後準備回歸時所遇到的困難；KEY笑說：「在軍隊時最想做的事，第一是發專輯、第二則是跑通告，因為是在軍樂隊服役，因此沒有需要重新適應的地方。」珉豪直言當兵時很少照鏡子，特別不習慣看著自己在鏡子內練舞的樣子，約花2個月的時間適應；溫流表示，最不能適應的是跳舞，感覺身體不受控制，感謝泰民和KEY在旁仔細地教導，幫助他很多。 SHINee自出道以來曾多次造訪台灣，對台灣以及台灣粉絲有著特別的感情，這次趁著發行新專輯回歸的機會，特地為了台灣粉絲錄製問候影片，恰逢接近元宵節的時節，成員們特別以中文獻上有關元宵節的吉祥話慶賀，此外，泰民還點名小籠包、牛肉麵、芒果冰和珍珠奶茶等台灣知名小吃，展現對台灣美食念念不忘之情，並承諾希望能再來台灣與粉絲相見。他們專輯《Don’t Call Me》已在台數位發行。
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