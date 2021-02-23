終於到家！曾俊欣遭塞國關押24小時 曾爸感謝外使館救援
記者鍾東穎/綜合報導
2021-02-23 18:38:45
我國19歲的「夜市球王」曾俊欣日前因簽證與溝通問題，在塞爾維亞機場遭10名保全強押進禁閉室待了24小時，所幸今(23)日返抵國門，結束這場驚魂記，「曾爸」曾育德感謝土耳其及南非駐外使館的全力援助。
曾俊欣今天在Instagram限時動態透露，日前他從南非搭機轉往塞爾維亞，卻因簽證與溝通問題，在塞爾維亞機場遭10名保全強押進禁閉室待了24小時，形容比監獄還慘。 曾俊欣表示，在被扣留期間，被關在溫度只有攝氏10度一無所有的房間內24小時，還要忍受煙味和染疫風險，密閉空間裡其他人都沒戴口罩，也很難進食，沒有提供水，只有冷掉的麵包。所幸這場驚魂記已經結束，曾俊欣今天返抵家門，曾爸發文感謝，「一連串的狀況，造成麻煩，特別要感謝土耳其及南非駐外使館的全力援助，終於回到家！ 」 外交部表示，我國曾姓網球選手日前因簽證問題，無法入境塞爾維亞，而將改由伊斯坦堡轉機返國，我駐土耳其代表處於本(2)月22日得知消息後，立即聯絡土耳其航空協助他們更改最快回台的航班機票，並洽請土航人員就近在伊斯坦堡機場提供熱食等照料。外交部對曾姓選手發文感謝我駐土耳其代表處同仁提供協助事感到欣慰，也很高興能夠協助國人返台。外交部提醒國人，由於塞爾維亞並非申根區國家，我國人入境並不適用申根區免簽待遇，提醒國人前往塞爾維亞必須事先辦妥簽證，從臺灣可向塞國駐日本大使館申請，從歐洲可向塞國駐匈牙利大使館申請，並請確認塞國有關疫情的最新入境規定，目前塞國對國際人士要求提出入境48小時前PCR採檢陰性證明。協助旅外國人是外交部的職責，外交部將秉持同理心，持續提供國人及時與必要的關心照料與急難救助，國人在外旅行時若遭遇困難，請就近向我國駐外館處尋求協助。