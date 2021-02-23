僑光科大落實「畢業即就業」 產官學攜手培育即戰力

台中市僑光科技大學為落實「畢業即就業」育才目標，109 學年度起結合國立雲林科技大學與台灣製鞋工業同業公會，共同開辦「製鞋產業創新設計研發人才培育學程」，學生透過二年學習，即由製鞋公會啟動旗下會員廠商認養，銜接大四全學年校外實習，強化實務能力，畢業後即可進入企業，順利接軌職場，共創學校、產業、學生三贏！

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台灣曾有「製鞋王國」美譽，在全球有超過3000家鞋廠，每3雙鞋就有1雙是台商製造。為避免技術斷層，台灣製鞋工業同業公會深入校園向下扎根，在培育鞋業人才積極扮演推手角色，厚植業界所需之人才。

以僑光科大為例，製鞋公會除與僑光科大生活創意設計系簽訂製鞋人才培育計畫，更與知名自動化鞋業設備製造商萬特國際實業聯手慨捐製鞋實作設備，提供學生除專業技能與知識學習外，更能實際體驗工作場域之儀器設備操作。

捐贈儀式由台灣製鞋工業同業公會理事長尤瑞彬、萬特國際實業執行長方欽民，親自將製鞋相關設備捐贈給僑光科大余致力校長。余校長非常感謝，並指出由於他們對於「製鞋產業創新設計研發人才培育學程」的支持，催化僑光科大製鞋人才培育學程的學習場域「類產線」建置，更能強化學生就業後的「即戰力」。

董事長陳伯濤博士表示，僑光科技大學在一片少子化海嘯衝擊下，逆勢成長，主要是因僑光科大非常重視產學合作及產業鏈結，大幅提升學生畢業後就業力與職場競爭力。而「製鞋產業創新設計研發人才培育學程」，更是全國技專校院中第一所結合產業與公會聯手開辦之就業導向實務課程，成為全臺製鞋產業菁英人才培育基地！