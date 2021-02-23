富豪團抵泰國「別墅隔離」 超奢華隔離法一次看
記者賴正琳/綜合報導
2021-02-23 19:19:24
隨著新型冠狀疫情延燒，各國無不祭出防疫政策，然而在防止病毒擴散的同時，經濟和民生問題亦成政府頭痛的根源。以觀光業為全國經濟收入來源之大宗的泰國，於近期開放國門，邀請全球富豪們來泰國。儘管民間有聲浪反對，17日時，泰國新冠肺炎疫情管理中心發言人塔威實證實由70名富豪組成的觀光團於21日抵達泰國，並且前往普吉島的頂級海島渡假村進行隔離。
塔威實稱該批旅行團為第一批「別墅隔離（Villa Quarantine）」的外籍旅客，這批團客將入住普吉島的斯攀瓦（Sri Panwa Phuket）度假村。位於普吉島東南角的斯攀瓦度假村，被網友盛讚是「擁有絕美海景的奢華度假別墅」。其官網介紹該物業為5星級飯店，且附有私人海灘，除此之外，還有超奢華的無敵海景房、無邊際游泳池和絕美海景套餐，十分愜意。塔威實指出，這70名團客來自不同國家，國籍分別有巴西、加拿大、法國、丹麥、烏克蘭和美國，團體行程將以「泡泡」方式進行。他們將搭乘包機來泰，且無論到達哪個國家，都要持續、反覆接受新冠肺炎病毒檢驗。據了解，該批團客將從印尼起飛，入境泰國。塔威實說，14天的隔離期中，旅客們前5天都必須待在自己房內，之後才能離開房間使用運動器材、Spa等飯店設施。塔威實認為，如果「別墅隔離」措施能成功執行，也就是境外移入後無新增染疫個案，這也代表疫情可以被有效控制，泰國將成為後疫情時代的觀光勝地。