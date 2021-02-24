《順風婦產科》童星告白CNBLUE成員 大膽問：要跟我睡嗎
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-02-24 09:00:00
人氣韓團「CNBLUE」成員姜敏赫退伍後首度接拍韓劇《剛剛三十歲》，他與鄭仁仙飾演久別重逢的初戀情侶檔。鄭仁仙出演《順風婦產科》、以童星身分出道，劇中她下定決心過著沒有愛情的平淡生活，但在和初戀男友姜敏赫重逢後，內心再起波瀾，昨（23日）記者會播出預告，畫面中鄭仁仙望著姜敏赫，大膽說出：「你要跟我睡嗎？」直白的示愛讓人驚呆。
童星出身的鄭仁仙，之前在《我身後的陶斯》中扮演獨自扶養龍鳳胎的單親媽媽，演技獲得好評，這次在《剛剛三十歲》裡首度詮釋跟自己同齡的角色，讓她格外珍惜，她說：「30歲看似已經是成年人了，但是內心還是有許多對於人生的困惑跟煩惱，我覺得角色跟我有80%的相似之處。」姜敏赫在劇中扮演漫畫出版社的代理，擁有傑出的能力、出眾的外貌，是只要一個微笑就能讓人陷入愛情的男人。他對感情的態度也很輕浮，凡是對他示好的女性他都來者不拒，直到跟鄭仁仙重逢後，心境才逐漸有了不同轉變。姜敏赫在記者會上說：「這是我退伍之後的第一部作品，也是我相隔3年再次拍戲，第一次見導演跟合作演員時緊張到不行，幸好鄭仁仙跟我是同齡，我們很快地就培養出默契，投入角色當中。」退出女團EXID、朝演員之路發展的安喜延（哈妮），劇中是發展不順遂的主播，與小她6歲的年下男陷入熱戀，試圖用戀愛來填補工作上的失落感。安喜延說：「拍攝時，我還沒有30歲，所以抱著好奇的心情接演了這部作品，迎來30歲那一瞬間，當下心情真的很差，不過事後發現生活並沒有太大的變化。」《剛剛三十歲》2月23日起，每周二、六下午4點於愛奇藝國際站與韓同步播出。