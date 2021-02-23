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P聯盟／否決領航猿註冊雷特　聯盟：洋將「2+1」已是特例

記者黃建霖/綜合報導

2021-02-23 21:28:25｜2021-02-23 21:40:32

▲P.League+ 例行賽 桃園領航猿vs.新竹攻城獅。新竹攻城獅洋將雷特。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.12.26）
▲P.League+ 例行賽 桃園領航猿vs.新竹攻城獅。新竹攻城獅洋將雷特。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.12.26）
聯盟賽務委員會否決桃園領航猿註冊前新竹攻城獅洋將雷特，引起外界的討論，今(23)日聯盟也開了直播說明，執行長陳建州親自向所有球迷直接面對面解釋，為什麼會做出這個決定。
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聯盟在聲明中寫道，「針對桃園領航猿欲註冊新洋將雷特(Julian Wright)⼀事，根據聯盟賽事規章 33.2：『球隊得於截⽌⽇前不限次數進⾏註冊調整。外籍球員（洋將）同⼀球季，只能註冊於同⼀隊之名單上。（若有特殊需求，得向賽務決策委員會申請特例處理）』。」
桃園領航猿曾向賽務決策委員會提出，「因為疫情關係希望能特別申請註冊雷特」，但是經過討論，賽務決策委員會否決桃園領航猿的申請，對此陳建州和聯盟官方也給出自己的看法。
為什麼不算特例？因為賽務委員會開會時，法務團隊給出建議，從去年5月草創時前，就有想到新冠病毒對於運動聯賽可能造成的影響，洋將從接觸至正式報到，算上隔離時間以及隨隊練球，幾乎就要耗掉一個月的時間，故首季開放可註冊3名外籍球員，但每場則維持僅能登錄2名。
於是職籃首季才會是「2+1的洋將制度」，全年度讓各隊多帶一個洋將，所以從其實本季的洋將制度，從一開始就是特例，有把疫情的狀況考慮進去。
而賽務委員會在討論時，法務方面也給出自己的意見，就是目前領航猿還擁有傑克和里德兩名健康的洋將，因此雖然沃倫季中離開，但似乎並沒有真正影響戰力，如果因此開放申請特例，從長期發展來看，似乎會對聯盟制度造成不良的影響。
因此最終賽務委員會並沒有針對此事進行投票，而是按照規章制度走，否決了領航猿申請特例的請求。
至於攻城獅簽下前九太得分王布蘭登(現更名大勝)的情況，則和領航猿註冊雷特完全不一樣，一開始就沒有違反規章，因為PLG僅是禁止所屬球隊和SBL有約在身的球員進行交易，布蘭登已被解約，自然就不在討論之中。
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