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政變引發西方國家施壓　緬甸軍方籲振興經濟

中央社

2021-02-24 06:11:04

▲緬甸軍方月初發動政變，就在西方國家考慮實施更多制裁，迫使軍方避免暴力鎮壓民主抗議活動時，緬甸國營媒體今天報導，軍方領導人敏昂來呼籲大力振興不景氣的經濟。（圖／美聯社／達志影像）
▲緬甸武裝部隊總司令敏昂來自居對於重建緬甸民主有功，卻見到軍方勢力在去年11月國會選舉大敗。於是他在距離正式退役僅剩數個月時間，發動政變取得政權。圖為旅居泰國的緬甸人民上街抗議軍方發動政變，痛斥敏昂來等人獨裁。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社仰光23日綜合外電報導）緬甸軍方月初發動政變，就在西方國家考慮實施更多制裁，迫使軍方避免暴力鎮壓民主抗議活動時，緬甸國營媒體今天報導，軍方領導人敏昂萊呼籲大力振興不景氣的經濟。
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在軍方呼籲聚焦經濟之前，抗議民眾昨天舉行的大罷工造成企業關閉，而且儘管當局警告對抗可能造成有人喪命，大批群眾聚集譴責軍方在2月1日發動的政變，並要求釋放民選領導人翁山蘇姬。
反對政變的民眾今天再度聚集抗議，不過人數少很多。媒體報導，也有小規模遊行支持軍方。
今天的活動沒有傳出暴力事件。
緬甸武裝部隊總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）在昨天國家領導委員會會議上呼籲，減少政府支出和進口，並增加出口。
國營媒體引用敏昂萊的話表示：「委員會必須把力量投入振興不景氣的經濟。必須採取拯救經濟措施。」
軍方指控去年11月8日的選舉有舞弊行為後奪取政權，拘留翁山蘇姬和許多政黨領導人。選舉委員會反駁選舉無弊指控。
正如2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情破壞消費和旅遊業一樣，這場危機增加孤立和投資者不安。
國營媒體報導，敏昂萊並沒有把抗議活動與經濟問題直接連結在一起，但表示當局遵循民主路徑處理抗議活動，警方使用最低限度武力，像是橡膠子彈。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1100223
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