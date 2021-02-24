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拜登政府副財長人事聽證會　對中政策將成焦點

中央社

2021-02-24 06:24:42

▲美國聯邦參議院財政委員會今天將舉行拜登政府的財政部副部長人事聽證會，預料參議員將詰問副財長人選艾迪耶摩（Wally Adeyemo）如何看待美國的中國政策。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國聯邦參議院財政委員會今天將舉行拜登政府的財政部副部長人事聽證會，預料參議員將詰問副財長人選艾迪耶摩（Wally Adeyemo）如何看待美國的中國政策。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國聯邦參議院財政委員會今天將舉行財政部副部長人事聽證會。預料參議員將詰問總統拜登（Joe Biden）的副財長人選艾迪耶摩（Wally Adeyemo）如何看待美國的中國政策。
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路透社報導，艾迪耶摩在預先準備好的證詞中以強硬立場對待北京，他誓言將對抗中國與其他地區的「不公平經濟措施」，同時致力矯正國內經濟不公問題。
39歲的艾迪耶摩若獲通過成為財長葉倫（JanetYellen）的副手，將在形塑美國經濟政策方面扮演關鍵角色，處理財政規定、平民紓困、制裁外國政府等議題。
艾迪耶摩曾是資產管理公司貝萊德集團（BlackRock Inc）高級顧問。身為奈及利亞移民之子的他，將成為美國第一位非裔副財長。
艾迪耶摩還曾擔任民主黨籍前總統歐巴馬（BarackObama）政府的高階國安與經濟顧問，也曾在財政部位居要津。
艾迪耶摩說，華府應和盟友與國會合作，運用制裁等工具，來對抗「威脅我國經濟與國安」的國家。
根據路透社所見證詞，艾迪耶摩還表示：「財政部的工具應用於回應試圖顛覆我們民主制度的專制政府；對抗中國與其他地方的不公平經濟措施；偵查並消滅試圖傷害我們的恐怖主義組織。」
美國財政部負責監管多項制裁工具，包括前總統川普（Donald Trump）禁止美國投資中國解放軍相關企業的禁令。
這項禁令去年11月透過行政命令公布後，市場至今對其內容仍感困惑。隨著禁令將於今年11月生效，投資人渴望得知拜登是否會撤銷命令或釐清禁令範圍，以及是否會藉此追殺中國頂層企業。
另外，艾迪耶摩也呼籲鎖定投資美國關鍵產業和科技，以及制定政策來保護勞工與企業免於面對反競爭貿易行為。此說暗示他將採取強硬立場看待貿易議題。
參院財政委員會主席魏登（Ron Wyden）已表示希望盡可能加快提名程序。聽證會預計上午10時（台灣時間晚間11時）展開。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1100223
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