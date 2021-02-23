藍白合作雜音多 蔣萬安：為民謀利不分色
記者張志康/綜合報導
2021-02-23 22:35:30｜2021-02-23 22:51:14
國民黨將於明（24）日舉辦「願景台灣2030」第二場論壇，國民黨主席江啟臣邀請台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲參與，讓藍營內部雜音不斷。對此，國民黨籍立法委員蔣萬安表示，黨中央辦論壇討論議題，是要讓不同意見都能表達，不代表全盤接受與談人的看法。民生議題不分顏色，只要為民眾謀福利，都可以理性討論。
國民黨舉辦的「願景台灣2030」第二場論壇，以「活不起的未來」為主題，聚焦居住正義、分配正義、低薪等社會議題，江啟臣邀請柯文哲一同出席與會。國民黨表示，此次單純是議題上的交流，目前國民黨跟其他政黨合作都會著重在議題方面的對話交流。針對藍白合作議題，蔣萬安表示，在立法院各政黨間本就會針對議題合作，特別是許多民生的議題都是不分顏色，只要是為民眾謀福利，都可以理性討論。對於邀請柯文哲參加論壇一事，國民黨基層出現雜音，蔣萬安認為，黨中央舉辦論壇，選擇一些議題來討論，也不會預設立場，而是要讓不同的意見都能夠透過論壇發表，不代表與談人對議題的看法，國民黨都要全盤接受。有媒體報導指出，北市長選舉是否要禮讓蔣萬安，民眾黨人士表示，柯文哲還在思考，沒有把話說死。蔣萬安表示，他現在仍是台北市的立法委員，目前就是把本分做好，不管在哪個崗位都全力以赴，再加上本周立法院新會期將要開議，他還是會關注民眾關心的議題上。