30歲女一天追50集韓劇 飛蚊症找上身
記者陳志仁／新北報導
2021-02-24 08:00:00
受疫情的影響，30歲的張小姐今年春節假期無法出國，因此待在家裡沒日沒夜的追劇，甚至一天可追完50多集的劇；不過，張小姐最近發現看東西經常閃著亮光，時不時還有黑影在眼前飄，經衛生福利部臺北醫院眼科主任林人傑詳細的檢查後，診斷為飛蚊症。
林人傑表示，每逢假期過後，半天的門診時間就可看到10幾例的飛蚊症，主要是春節期間熬夜不睡覺、長時間看電視、玩電腦或手機，導致眼睛過度疲勞產生飛蚊症；隨著生活及工作的智能化發展，上班用電腦、下班玩手機的現象很普遍，「飛蚊症」罹病年齡有年輕化的趨勢，呼籲年輕族群應加強保護視力。林人傑指出，會有一點兩點的黑影在眼前飛來飛去，有時看得到黑影，有時候又看不到，有些在暗處還會伴有閃光感，這就是飛蚊症的典型症狀；因此，通常只要有適當的休息，用眼的時間不要過長，每隔1小時讓眼睛休息5至10分鐘，避免眼睛過度的勞累，就可預防。林人傑提醒，如果眼前黑影在短時間會突然迅速增多，並成堆成群的出現，甚至遮住視野，可能已造成眼睛的傷害，這時千萬不能忽視不理，應盡速就醫治療，否則嚴重可能導致視網膜脫離，甚至失明的地步；提醒平時要多鍛鍊身體，適當的休息，避免過度用眼，關注自己眼睛的狀況。林人傑說，若眼睛疲勞不適，可透過幾個簡單的眼球運動，讓眼部肌肉放鬆；一、「遠近調節」－訓練眼部的內直肌和睫狀肌，將左或右手的食指，放在眼睛平視的位置，雙眼專心注意食指，將食指從遠到近慢慢移向自己的鼻頭位置，最後眼球會向鬥雞眼一樣向內看，重複幾次動作。二、「眼球轉動」－兩眼依序朝向上、左上、左、左下、下、右下、右、右上的方向看，以順時鐘、逆時鐘的方式轉動眼球，舒展眼球附近較少用到的肌肉，可以消除疲勞；三、「配合眼部熱敷」－藉此促進血液的循環，讓眼睛獲得完全的休息。
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