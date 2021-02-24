台北人怎不南遷高雄？他曝「兩地優劣」：人生不只有買房

年輕人北漂打拼是很常見的注況，但似乎很少聽到北部人南漂？近日有網友就好奇提問「台北年輕人為何不移居到高雄？」引來一名曾在台北住過25年的網友回應，分析「台北與高雄的優劣之處」，直呼「人生不是只有買房」。

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原PO在PTT八卦板提到，高雄市現在房價還不算太高，上班族夫妻還算買得起，而且天氣好，城市規劃也很美，是個宜居的城市，他並好奇問道「台北的年輕人如果沒爸媽幫忙買房在租屋的，為何不遷移到高雄呢？」他認為「雖然薪水現在比較低，但房價便宜太多了，而且之後橋頭科學園區和亞洲新灣區發展起來，超越台中是遲早的事。」

該問題一出，隨即吸引一名在台北與高雄皆待過的網友回文，他透露「小弟從小到大在台北住了二十五年，受不了台北濕濕冷冷的爛天氣，和壓身家也只買得起鳥籠的高房價，四年前因緣際會搬到高雄，直接就在農16附近，現金買房買下去了，六百多萬就可以買到精華區的新大樓，還有車位，在小弟的原生家庭附近，六百萬只能買兩個平面車位。高雄的房價便宜真的是沒話說，一樣的工作在高雄，薪水雖然比台北少了20％， 但一般雙薪家庭至少都還擔得起自住房。」

▲網友在PTT談及，台北年輕人不南遷高雄的原因。（圖／翻攝自PTT）

該名網友接著表示，高雄路又寬大，到處都可以停車，開車出門真的很方便，他本想就這樣在這個城市落地生根，但「人生不是只有買房阿，生活不是整天關在自己舒適的新大樓就可以了，高雄的天氣好歸好，空氣爛到爆，冬天空氣汙染嚴重不適合外出，對於喜歡戶外運動的人來說，根本像困在監獄，就算出了門了，在市區三天兩頭就可以看到車禍，路上違停一堆，汽機車各種違規逆向、紅燈右轉根本家常便飯，有時候還可以看到紅燈左轉的，覺得車道危險，想走在人行道，還要躲避違停或疾駛而過的機車，每天出門都要祈禱能平安回家。」

他並直言「想到以後我的小孩要在這樣的環境長大，每天要如何提心吊膽擔心孩子的安危，還是決定把房子賣了回台北擠鳥籠。奉勸想南遷的年輕人，能夠留在台北就留在台北打拼，千金買房，萬金買鄰。不要看台北的房子貴貴舊舊的，雖然台北房破舊又小，但出了家門有乾淨寬闊的人行道、守序的駕駛、便捷的大眾運輸，天氣雖然鳥，但空氣還不錯，車程二十分鐘內就有乾淨的郊山可以踏青， 各種藝文活動、展覽，多元的教育資源、競爭的成長環境，這些都是房價貴的理由，為了這些，我覺得可以多花一點。當然如果人生只有買房，買了房整天在家裡欣賞精美的大房子就滿足的話，那恭喜你，趕快搬來南部，台北房的預算在南部根本可以當土豪隨便買；如果不是，想要南遷的年輕人，請三思。」

對此，網友則議論紛紛「台北交通那一段...是住在平行世界嗎」、「空氣真的有那麼差嗎？我去高雄時都感覺還好阿 」、「北漂仔要不是為了長輩，有多少人想回高雄？」、「高雄交通問題確實有，但你台北生活20年沒看過車禍就誇張了」、「我高雄人北漂仔，老實說真心不想搬回去」、「台北車禍沒比較少好嗎，死亡車禍少但車禍量反而是增加的，另外我建議你去買南高啦，北高人太多了，而且街道規劃上沒有南高來得好」、「高雄現在哪有到處都可以停車」、「台北要有寬敞的人行道也要看區域啦，信義區之類的重劃區可能有，但一些老市區對行人不友善的程度也不會比中南部好...」（編輯：許苡晴）