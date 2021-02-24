元宵節12禁忌報你知！千萬別做「這事」：恐衰整年存無錢

再過兩天就是一年一度的元宵節了，這天是農曆過年的第一個月圓之夜，象徵著春天的到來，也是傳統新春定義的最後一天，同時更是春節假期後的第一個重要節日。而在元宵節當天，有什麼忌諱及注意事項呢？專攻命理、風水的《旺好運》就分享了「12大禁忌」，趕快一起來看看吧！

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《旺好運》指出，正月十五「上元節」，為三官大帝之天官大帝的誕辰，三官為上元賜福天官紫微大帝，中元赦罪地官清虛大帝，下元解厄水官洞陰大帝的合稱，全名為「三元三品三官大帝」，亦稱「三界公」，在道教中僅次於玉皇大帝的神明。這天如同小過年。

而元宵節當日又有什麼務必留意的細節呢？《旺好運》就分享了「12項禁忌」：

1.天官大帝的誕辰日，應以喜慶為主，夫妻之間絕不能鬧矛盾，也儘量避免孩子哭鬧打小孩，以免給家庭帶來霉氣。

2,應避免剪髮，髮的諧音又同「發」，這天不宜剪頭髮，免得把好運氣除掉了。因為「發」如同發財的發，此日剪髮，易將財富洗之一空，一年存不下積蓄。

3.避免看醫生，除非病情突然加重或先前已經住院，否則有該年病痛連連之兆。

4.元宵節是一個普天同慶的節日，避免工具或設備損壞，意味著當年財富的流失和霉運降臨發生，宜提早預先檢查，以防範損壞的事情發生。

▲元宵節當天，有什麼忌諱及注意事項呢？專攻命理、風水的《旺好運》就分享了「12大禁忌」。（示意圖／記者葉靜美攝）

5.身體疲弱或運氣差的人應避免到荒郊野外、墳地、靈骨塔等陰氣和晦氣較重的場所，以免沾染晦氣上身。

6.若丟失財物，那麼則意味著自己沒有能力照顧好錢財，一整年容易錯失好機會。因此，應特別注意防範財物遺失。

7.最好不要借錢給人，否則，今年他人容易將你的好運氣借走。

8.米缸不可見底，有斷炊之凶兆，影響財運。

9.注意衣服不要弄破，否則，容易一年破財倒霉之兆。

10.切忌不要殺生、見血，否則，今年易引發破財及血光之災，職業為此則不忌。

11.不可說髒話、爆粗口。否則，今年易禍從口出，不經意說錯話而帶來口角是非。

12.不可穿「白色」和「黑色線條相間」的衣服，因為這兩種顏色與牢獄及死亡有關聯，元宵節穿這兩種顏色，會事事不能如願。（編輯：許苡晴）

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