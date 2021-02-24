10次看漏8次！脫北者多次入鏡卻沒發現 南韓軍方挨批
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-02-24 07:53:12｜2021-02-24 07:55:30
南韓軍方16日在邊境處拘捕一名脫北者，並針對其逃亡路線、如何突破重重嚴密的防線入境等事進行調查，卻發現當事人於過程中，曾有10次被邊境監視器錄到，但軍方卻漏看了其中的8次，直到對方入境後3個多小時才發覺異樣，南韓軍方的邊境保安漏洞也引來輿論撻伐。
根據《韓聯社》報導，南韓軍方於23日公布事件調查報告，該名男子是在16日凌晨1點左右，經由海路偷渡入境，在統一展望臺附近上岸後，沿海岸鐵柵欄向南移動，並在途中將潛水設備丟棄。離譜的是，調查指出，當天淩晨1點5分至38分，男子共被監控設備拍到5次，監控室更2次響起警報，但哨兵判斷為假警報，竟未採取任何措施。4點12分至14分，監視器又捕捉到男子的身影3次，但警報沒響，警衛室執勤者也未察覺異常；直到4點16分至18分，平民管制線檢查站的監視器又2次拍到該名偷渡者，執勤人員這才發覺不對勁，並將情況上報，而且從發現到正式通報，中間又隔了31分鐘。報導指出，偷渡者總計被監視器拍到10次，但其中8次軍方都未能及時察覺，邊境保安漏洞被暴露無遺。南韓聯合參謀本部表示，調查過程中新發現3條未被列入部隊管理目錄的排水溝，顯示軍隊沒有確切執行去年全面排查排水溝的命令，雖然由於溝蓋已經蝕鏽，3條排水溝可能在男子越境前就已經損壞，應與其偷渡成功無關，但出了這麼大的紕漏，軍方難辭其咎，只能加強軍隊訓練及管理，同時進一步完善科學化警戒體系，並盡快對邊境地區的水閘、排水溝等設施進行加固。