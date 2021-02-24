NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

今高溫達29度！天氣持續穩定　228連假先雨後晴

記者孫唯容/綜合報導

2021-02-24 08:05:49

高溫
▲中央氣象局表示，今（24）日東北季風減弱加上輻射冷卻效應不明顯，早晚溫度會比昨天來得高，白天溫度西半部在26至28度左右，東半部約25度上下。(圖／NOWnews資料照)
中央氣象局表示，今（24）日東北季風減弱加上輻射冷卻效應不明顯，早晚溫度會比昨天來得高，白天溫度西半部在26至28度左右，東半部約25度上下。
我是廣告 請繼續往下閱讀
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在《三立準氣象．老大洩天機》專欄中表示，今晨東北風迎風面低雲增多，受「杜鵑」殘餘雲系邊緣的影響，中南部雲量亦略增，北海岸及山區有零星降水回波，並帶來局部少量降雨。東北風雖帶來微量冷空氣，但「輻射冷卻作用」因雲多、風的混合而喪失，本島平地最低氣溫大幅回升。
吳德榮指出，最新(23日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今天東北風迎風面北海岸、東半部及山區雲量稍多，偶有局部短暫雨的機率；西半部為多雲時晴的天氣。今日白天起氣溫：北部17至26度，中部17至28度，南部18至29度，東部17至26度﹔明（25）日至元宵節（26日）白天各地好轉為多雲時晴的天氣，東半部及山區偶有零星短暫雨的機率；白天舒適微熱、早晚略偏涼。
最新模式模擬顯示，元宵（26）夜至週六（27日），東北季風南下，挾帶的冷空氣、水氣皆比前一波略多；連假第1天（週六）新竹以北、東半部有局部雨，北台氣溫降、轉涼微冷；中南部多雲時晴，氣溫稍降。連假第2、3天（28、1日）各地好轉為多雲時晴的天氣，白天舒適微熱、早晚偏涼微冷。
此外，今年2月底就能收冬衣？吳德榮說，千萬不可，台灣3月還常有「倒春寒」的天氣，最新模式模擬顯示，下週二（2日）另一波更強的冷空氣南下，但屬期末的模擬，各國模式都還在調整中，應持續密切觀察。
關鍵字

NOW民調中心

愛莉莎莎爭議不斷，哪一件事讓您覺得最無法接受？

愛莉莎莎爭議不斷，哪一件事讓您覺得最無法接受？

繼續作答
吉卜力的動畫電影中，您覺得哪個角色最有魅力？

吉卜力的動畫電影中，您覺得哪個角色最有魅力？

繼續作答
您最愛哪位本土劇女星？

您最愛哪位本土劇女星？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

變性網紅罔腰沒子宮竟懷孕？您覺得是真懷孕還是炒作新聞？

真懷孕
炒作新聞
4.69%95.31%
2021-02-19-2021-02-25

交往前該「試車」嗎 ？

應該
不應該
46.83%53.17%
2021-02-17-2021-02-23
即時
推薦閱讀