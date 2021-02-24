今高溫達29度！天氣持續穩定 228連假先雨後晴
記者孫唯容/綜合報導
2021-02-24 08:05:49
中央氣象局表示，今（24）日東北季風減弱加上輻射冷卻效應不明顯，早晚溫度會比昨天來得高，白天溫度西半部在26至28度左右，東半部約25度上下。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在《三立準氣象．老大洩天機》專欄中表示，今晨東北風迎風面低雲增多，受「杜鵑」殘餘雲系邊緣的影響，中南部雲量亦略增，北海岸及山區有零星降水回波，並帶來局部少量降雨。東北風雖帶來微量冷空氣，但「輻射冷卻作用」因雲多、風的混合而喪失，本島平地最低氣溫大幅回升。吳德榮指出，最新(23日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今天東北風迎風面北海岸、東半部及山區雲量稍多，偶有局部短暫雨的機率；西半部為多雲時晴的天氣。今日白天起氣溫：北部17至26度，中部17至28度，南部18至29度，東部17至26度﹔明（25）日至元宵節（26日）白天各地好轉為多雲時晴的天氣，東半部及山區偶有零星短暫雨的機率；白天舒適微熱、早晚略偏涼。最新模式模擬顯示，元宵（26）夜至週六（27日），東北季風南下，挾帶的冷空氣、水氣皆比前一波略多；連假第1天（週六）新竹以北、東半部有局部雨，北台氣溫降、轉涼微冷；中南部多雲時晴，氣溫稍降。連假第2、3天（28、1日）各地好轉為多雲時晴的天氣，白天舒適微熱、早晚偏涼微冷。此外，今年2月底就能收冬衣？吳德榮說，千萬不可，台灣3月還常有「倒春寒」的天氣，最新模式模擬顯示，下週二（2日）另一波更強的冷空氣南下，但屬期末的模擬，各國模式都還在調整中，應持續密切觀察。