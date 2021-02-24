NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

泰國民運未歇　軍方總理願打首劑陸製疫苗：增加民眾信心

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-02-24 09:02:23

▲泰國民主示威潮至今未歇，被民主人士要求下台的軍方總理帕拉育卻自願施打首劑中國科興疫苗，說是要增加民眾的信心。圖為本月19日，憤怒民眾對帕拉育的照片製造噪音以示抗議。（圖／美聯社／達志影像）
▲泰國民主示威潮至今未歇，被民主人士要求下台的軍方總理帕拉育，卻宣布自願施打首劑中國科興疫苗，說是要增加民眾的信心。圖為本月19日，憤怒民眾對帕拉育的照片製造噪音以示抗議。（圖／美聯社／達志影像）
泰國在去年爆發一連串反對泰國軍政府領袖兼總理帕拉育(Prayuth Chan-Ocha)，以及要求王室改革的示威活動，一度導致當局實施緊急狀態，並在海外掀起不少聲援民主的浪潮。雖然抗爭至今尚未落幕，但倍讓年輕人反感的帕拉育，近日卻公開表示願意成為泰國境內首個施打中國科興(Sinovac)疫苗的人，盼能「增加民眾信心」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《曼谷郵報》(Bangkok Post)報導，泰國目前已訂購了200萬劑的科興疫苗，首批20萬劑將於24日運抵曼谷，另外80萬劑及最後一批的100萬劑則會分別於3月和4月抵達；此外泰國還向阿斯特捷利康(AstraZeneca)購買了2600萬劑疫苗。
雖然包含泰國普通傳染病部門主管素蓬（Sophon Iamsirithaworn）在內，不少公衛專家都指出，由於缺乏足夠數據證明科興疫苗對高齡人士的功效，所以建議先讓18至59歲的民眾施打就好，但已經66歲的帕拉育仍堅持要打頭陣，聲稱自己「已經準備好了」。
帕拉育政府的政策讓反對派嗤之以鼻，批評其採購疫苗的進度比鄰邦還落後，柬埔寨、印尼、寮國、馬來西亞、新加坡等國都已收到疫苗；同時反對派也攻擊政府反應遲鈍，導致泰國的經濟遭受損害。對此泰國公共衛生部長阿納汀·查恩維拉庫爾（Anutin Charnvirakul）則予以否認，並指出泰國的感染率和致死率都很低，顯示防疫成效相當不錯。
針對帕拉育在內的10位內閣官員不信任案，20日遭泰國國會否決，上千名民眾因此集結在國會外高呼，要帕拉育下台，同時呼籲政府應釋放被逮捕的異議分子。
 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
關鍵字

NOW民調中心

2020十大專輯出爐！您最愛誰的歌？

2020十大專輯出爐！您最愛誰的歌？

繼續作答
那些年我們一起追的那些劇！哪部才是您最愛的偶像劇？

那些年我們一起追的那些劇！哪部才是您最愛的偶像劇？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

變性網紅罔腰沒子宮竟懷孕？您覺得是真懷孕還是炒作新聞？

真懷孕
炒作新聞
4.27%95.73%
2021-02-19-2021-02-25
即時
推薦閱讀