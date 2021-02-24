泰國民運未歇 軍方總理願打首劑陸製疫苗：增加民眾信心
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-02-24 09:02:23
泰國在去年爆發一連串反對泰國軍政府領袖兼總理帕拉育(Prayuth Chan-Ocha)，以及要求王室改革的示威活動，一度導致當局實施緊急狀態，並在海外掀起不少聲援民主的浪潮。雖然抗爭至今尚未落幕，但倍讓年輕人反感的帕拉育，近日卻公開表示願意成為泰國境內首個施打中國科興(Sinovac)疫苗的人，盼能「增加民眾信心」。
根據《曼谷郵報》(Bangkok Post)報導，泰國目前已訂購了200萬劑的科興疫苗，首批20萬劑將於24日運抵曼谷，另外80萬劑及最後一批的100萬劑則會分別於3月和4月抵達；此外泰國還向阿斯特捷利康(AstraZeneca)購買了2600萬劑疫苗。雖然包含泰國普通傳染病部門主管素蓬（Sophon Iamsirithaworn）在內，不少公衛專家都指出，由於缺乏足夠數據證明科興疫苗對高齡人士的功效，所以建議先讓18至59歲的民眾施打就好，但已經66歲的帕拉育仍堅持要打頭陣，聲稱自己「已經準備好了」。帕拉育政府的政策讓反對派嗤之以鼻，批評其採購疫苗的進度比鄰邦還落後，柬埔寨、印尼、寮國、馬來西亞、新加坡等國都已收到疫苗；同時反對派也攻擊政府反應遲鈍，導致泰國的經濟遭受損害。對此泰國公共衛生部長阿納汀·查恩維拉庫爾（Anutin Charnvirakul）則予以否認，並指出泰國的感染率和致死率都很低，顯示防疫成效相當不錯。針對帕拉育在內的10位內閣官員不信任案，20日遭泰國國會否決，上千名民眾因此集結在國會外高呼，要帕拉育下台，同時呼籲政府應釋放被逮捕的異議分子。
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