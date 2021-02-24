耳朵癢可占卜運勢！「這時間」右耳突然癢　有望中大獎

有習俗說眼皮跳可以預測運勢吉凶，一有眼皮跳時，就趕緊看到底是左眼皮還是右眼皮，但其實耳朵癢也可以占卜運勢喔！平時沒有存在感的耳朵，突然發癢的話，是否無意間透露著什麼訊息呢？知名命理老師艾菲爾就分析背後寓意，其中，「酉時（17:00-18:59）」右耳突然癢，不妨可買張刮刮樂，將有機會中大獎。

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子時（23:00-00:59）

子時是膽經值班之時，為陽氣開始生髮的時候，會決定隔天一整日的活力來源。不曉得你有沒有這種經驗過，在入睡前、深夜時段突然左耳奇癢無比，這其實代表遠方近鄰有人正思念著你，最近是不是有正在曖昧的對象呢？建議妳把愛情雷達打開，好好偵測一下。而若是右耳癢，那就要小心注意了，可能最近在生活、工作上會遇到一點小坎，例如因為鋒芒過露被上司有意刁難，導致明明談好的事情突然破局之類，但沒關係，人生誰不是時而高潮迭起時而低谷慢行呢？

丑時（01:00-02:59）

丑時是肝經當令之時、護肝造血的時間，此時好好睡覺有助於解毒排毒、提升新陳代謝力。睡到一半突然耳朵癢醒實在令人不太舒服。建議可以注意一下時間，如果在丑時左耳癢，建議妳在出門前把防小人的東西戴著，搭配衣服時盡量挑能讓自己整天擁有好心情、看起來簡單不突兀的穿著，說不定會有貴人來幫忙你處理小人事情。而若是右耳癢，那建議妳再做任何重大決定前，先深呼吸，多聽聽他人意見，仔細判斷局勢，以免有製造對立的可能發生。

寅時（03:00-04:59）

依據人體氣血行走與中醫養生之道而言，寅時是人體各器官開始由靜轉動的時間點。此時若是左耳突然癢醒，那要當心之後這幾個月可能會有破財的問題，財務糾紛、需要還錢，或是因為某些因素必須花錢消災？建議你以公益方式來化解。而若是右耳癢醒則是有什麼事一直縈繞心頭，讓你久久無法忘懷。

卯時（05:00-06:59）

在清晨的時候突然耳朵癢醒，其實是令人感到不開心，此時是大腸經最旺盛的時段，這時起床，可空腹“喝一杯溫開水”是養生之法。若是左耳癢，那代表不久之後會有私人邀約、聚會需要參加，這個邀約可能跟海外有關，會有貴人運。右耳癢則可能是卡了很久的案子、工作突然過了，一切事情會逐漸越來越順。

辰時（07:00-08:59）

這個時間點多數人都處於剛清醒一段時間，正在吃早餐或準備出門上班、上課，此時胃經正活躍，體內必須要有足夠的食物讓胃消化工作，因此吃早餐絕對是不可或缺的。這時若是左耳癢，那你可能要提早檢查電子信箱，看看是不是有新的來信，面對新的訊息保持樂觀的態度，會有意想不到的收穫哦！若是右耳癢則可能是等等進公司不久就會有客人要招待，建議妳早上出門在穿搭上多費一點小心思。

巳時（09:00-10:59）

早上9點到11點這段時間，基本上是整天工作、上課的第一個高峰期，若在這個時間點耳朵癢，則代表了吉凶參半。若是左耳癢，建議你趕緊緩解，以免分神，導致接下來公事、行程上的耽誤產生不順感，人際上要仔細應對，不該接的鍋就不要接，此時耳朵癢另一層意義代表了有人正想甩鍋給你。若是右耳癢則會建議你找個空檔冷靜思考，處理生理上的不舒服，說不定反而會有好事發生哦！

▲知名命理老師艾菲爾。（圖／翻攝自塔羅牌老師艾菲爾臉書）

午時（11:00-12:59）

午時是人體需要短暫休息、獨處的時間，是養心最重要時刻，心經當令不宜有劇烈運動，吃完午飯可小小散步，這個時候若耳朵癢，會讓人有點困擾。此時若是左耳癢，建議妳把手機遠離休息地點，讓自己好好休息，避免被公事打擾；右耳癢則是別接任何家裡來的電話、私人邀約，要試著去擁有一段自己獨處的時光，對你個人魅力有加分的作用。

未時（13:00-14:59）

下午1點到3點為整日工作第二個小高峰，建議可以適度的舒緩伸展筋骨、拉拉筋，以免出現肩頸緊繃狀態。這個時間左耳癢，可能是公事上會需要與人交際應酬，像是突如其來的部門小會議，有一種需要與眾人溝通的可能，而這件事非你不可。右耳癢則是可能有很久沒聯絡的朋友突然來訪，亦或是想了很久的邀約終於邀成功等等。

申時（15:00-16:59）

下午3點至5點這段時間基本上多半是可以開小差，比較輕鬆的時段。膀胱經當令，是第二大黃金養生時刻，可以多補充水分，促進膀胱運作。此時左耳癢代表你最近想太多了，憂思過慮，要好好找個可以放空、舒壓的管道。右耳癢則代表會有好事發生，可能有人明天自願請下午茶之類的。

酉時（17:00-18:59）

接近下班時間，宜滋陰補腎，不宜過勞、劇烈運動，適合稍作休息之時。左耳突然超級癢，這個時候你有小破財，建議要看緊自己的財物，花錢用度上注意一點，以免不小心失手大敗家。若是右耳癢，下班路過彩券行可以來張刮刮樂，說不定會中獎。

戌時（19:00-20:59）

這個時間點為心包經最旺之時，主控情緒的重要，此時保持心情輕鬆愉快，做些紓壓活動如泡澡、聽音樂、散步，有助於緩解一天的疲勞。若是左耳癢，那可以空一下肚子，等等可能會很有口福，突然有聚餐的邀約，右耳癢那可能是已經講好的聚餐，來的人突然變多了，總之都是還不錯的好事。

亥時（21:00-22:59）

接近休息放鬆時間，此時應該準備休息入眠、保持情緒平穩。但左耳好癢，建議此時的你要調整呼吸，保持好心情，用自然、輕鬆的態度去面對，明天會有好事發生。右耳癢則是你現在可以趕緊做一下運動、練個核心，明天要準備吃大餐了。（編輯：許苡晴）

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