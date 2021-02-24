搭小黃會隨手招車嗎？網點出「1情況」必攔：方便不用等

許多懶得自駕或是沒有買車的人，都會選擇搭計程車，而隨著科技日新月異，如今只要動動手指透過app就能叫車，甚至還能利用超商機台及LINE TAXI叫車。近日就有一名網友好奇「現在還有人隨手招車嗎？」結果許多人紛紛點出「1情況」必攔，那就是「趕時間的時候」，認為直接招手不用等很方便。

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原PO在PTT女孩板表示，某天跟同事出差，趕著回公司開會，同事就直接在路邊攔車，還在打開手機思考要用哪個系統叫車的他整個傻眼，「結果遇到雷司機狂聊天又繞路，最後還跟我們講黃色笑話，就覺得路邊攔的真的好難控制啊！」

事後，原PO問同事，他說他都用路邊攔，遇到鳥司機也只能自認倒楣，他並好奇詢問大家「現在真的還會直接路邊攔嗎？不覺得叫LINE TAXI或是uber、55688這種比較好控制嗎？至少可以封鎖或是投訴...」

▲網友在PTT討論有人會隨手攔計程車嗎。（圖／翻攝自PTT）

問題一出，網友紛紛留言「趕時間直接攔，不趕時間才用APP」、「直接攔比較快，會坐小黃不就因為要趕時間嗎」、「趕時間路邊欄快多了」、「通常到外縣市到了車站就直接走出去搭啊，有車的話幹嘛還要特別叫」、「都看到車子了就不用網路叫車了吧！」「趕時間就攔，但看車攔，老破車就跳過」、「有車在眼前，你不攔，表示你不趕時間，還是害羞不敢攔？」「趕著回公司開會當然直接攔」。

另還有人直指「一般情況可以接受路邊攔，但帶貓咪出門都會叫LINE TAXI，因為他有寵物友善」、「現在都用app比較多」、「隨便攔的，很容易遇到亂開車跟煙味重的車」、「看地點，在信義區直接攔最快」、「叫車很常定位定錯找很久，不然就是等車等很久的，覺得很煩」。（編輯：許苡晴）