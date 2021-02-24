台股開盤跌逾百點後拉回　類股輪動有撐早盤跌幅縮小

美股道瓊指數23日上漲15.66點，或0.05%，收31,537.35點；標普500指數上漲2.50 點，或0.06%，收3,879.00點；那斯達克指數下跌67.85點，或0.50%，收13,465.20點；費城半導體指數下跌18.13點，或0.58%，收3,083.88點。台北股市今日開盤跌113.86點，加權股價指數以16329.54點開出，隨後跌幅迅速縮小，一度拉回盤上，之後又來到盤下震盪。台積電ADR昨跌3.3%，今日股價持續走跌，早盤跌8元，跌幅1.4%，來到633元。聯發科跌0.4%，來到961元。大立光也跌0.8%，來到3520元鴻海獲頒「科睿唯安全球百大創新機構獎（Clarivate Top 100 Global Innovators）」，也是台灣唯一連續四年獲得此殊榮的私人企業，另外鴻海力推的MIH電動車平台聯盟，也將於3月25日舉行首次會員大會，今日股價強勢漲2元，來到113.5元。聯電漲幅則有0.7%，來到56.2元。盤面面板族群表現不俗，群創、友達漲幅6到7%，彩晶漲幅也有4%。另外，陽明漲近2%，來到28.75元。華邦電、中鴻、旺宏、精英同樣大單敲進，漲幅1到5%之間、表現亮眼。