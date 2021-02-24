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聯準會續寬鬆！新台幣早盤再衝27.861元　再創23年半新高

記者顏真真/台北報導

2021-02-24 10:07:26

新台幣兌美元表現。（圖／記者顏真真攝）
▲新台幣兌美元早盤再創23年半新高價，一度來到27.861元、強升4.41角。（圖／資料照，記者顏真真攝）
美國聯準會（Fed）主席鮑爾宣示維持寬鬆貨幣政策，緩和美債殖利率攀升引發的通膨憂慮，加上出口商拋匯，新台幣兌美元今（24）日早盤再創23年半新高價，一度來到27.861元、強升逾4角
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國際匯市部分，今日亞洲主要貨幣兌美元升貶互見，其中韓元早盤升至1108.75韓元兌1美元，人民幣兌美元中間價貶值 99基點，來到6.4615價位，離岸人民幣兌美元升值觸6.455價位星幣、馬幣等則升值，而日圓則在105.42日圓兌1美元震盪。
至於新台幣，在昨日盤中及收盤都創下23年半新高價後，尤其盤中價衝破了中央銀行守了很久的27.9元價位後，今日在出口商持續拋匯下，新台幣兌美元以28.12元、升值1.82角開出後，隨即升破28元大關，並再度衝破27.9元，一度來到27.861元，強升4.41角。
匯銀人士認為，美債殖利率彈升並沒有影響資金流入的節奏，出口商雖拋匯，但量能尚屬正常，新台幣仍表現相當強勢，尤其新台幣在升破27.9元後，必勢引發出口商一陣緊張，短線來看，若台股仍會創新高，加上出口商仍有拋匯需求，新台幣盤中應會站穩27.8元價位。
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