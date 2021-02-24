搭高鐵速度快卻崩潰？男曝「真實理由」 乘客愣：不錯了
編輯中心/綜合報導
2021-02-24 10:23:34
台灣大眾運輸系統發展日趨完善，除了各縣市原本就有的公車路網外，現在捷運也在積極開發中，而高鐵的快捷便利，成為不少人南北往來的交通工具。對此，就有網友討論「高鐵可以不要台鐵化嗎？」貼文引發熱議。
原PO在「Dcard」貼文指出「台灣的高鐵是不是設太多站了？明明只需要台北台中高雄三站，頂多加個桃園和新竹就夠了，真的有必要一個縣市都設一站嗎？ 停了不少小站，尤其搭乘率偏低的「苗栗、彰化、雲林、嘉義、台南」，這幾個地方是公認的鄉下還設高鐵站，高鐵都快台鐵化了。貼文一出，網友紛紛回應「停苗彰雲的車一小時才一班，你可以避開啊」、「合理懷疑你看不起苗栗彰化雲林」、「我老實說，你就是外行人看熱鬧，高鐵停站評估都是在成本效益考量下最有利的方式，可以只開一班當然不會開兩班」。另外，也有不少網友提到「嘉義站可以吃雲嘉南的運量，又不至於太差」、「嘉義站算大站了吧，可以吃南雲林跟北台南的客群，真的想要快速北高不如搭飛機」、「台南運量不高但也沒這麼不堪，北上需求不小，也有不錯營收」、「台灣設站已經算少了，日本新幹線連新橫濱和京都每班停，台灣高鐵桃園台南沒有每班停真的很好了，不要嫌了」。（編輯：張嘉哲）