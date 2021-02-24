國營事業人事波動傳蘇揆想選2024 羅秉成：過度推論
新頭殼
2021-02-24 11:01:46｜2021-02-24 11:05:23
國營事業今年2月已去職3位董總，外界盛傳行政院長蘇貞昌想要資源一把抓，為2024參選總統布局。對此，行政院新任發言人羅秉成今（24）日上午接受電台專訪時，被詢及蘇貞昌撤換國營事業高層人事，被質疑是為了參選下屆總統要把資源「整碗捧去」，羅秉成說，這個連結毫無根據、過度推論，蘇貞昌用人首重操守和能力，他也不相信蘇揆2024要選總統的傳聞。
蘇貞昌上任至今兩年多，前行政院長賴清德所任命的官股銀行、國營事業高層人馬幾乎全被「剷除」，電台節目主持人周玉蔻質疑，她聽到民進黨內人士有一半的人認為蘇貞昌要選2024總統大位，所以想擴大集中自己的資源。但羅秉成認為，自己並非民進黨籍，而且包括他在內，有好幾位政委也都是賴清德院長任內聘任，至今仍在職，而蘇貞昌用人有自己的標準，用人唯才，接任人選都是基層，首先，操守很重要，其次，能力也不可缺，國營事業高層人事若有屆齡屆退等因素，換人是正常的現象。羅秉成說，據他和蘇揆共事兩年多來，認為蘇貞昌一開始可能會有他自己的想法，但他是服理之人，至於蘇揆對國營事業的調動不給人面子？羅秉成認為，那倒不至於，國營事業是全民資產，經濟部和國營會都已表示這是正常職務的異動，相關人事案並沒有都用蘇系人馬及酬庸的問題，很多個案的高層人事異動，都有不同的原因。至於周玉蔻詢問，蘇貞昌是否會參選2024總統，羅秉成說，他相信蘇貞昌不選總統，但並沒有當面問過蘇揆此事，因為這樣不禮貌，蘇貞昌都已經講過了（指選總統一事不會癢了）。