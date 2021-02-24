羅秉成：藻礁公投已非環保議題 盼萊豬公投不要過
新頭殼newtalk
2021-02-24 11:17:59
大潭藻礁議題延燒，行政院政委兼發言人羅秉成今（24）日上午接受電台專訪時表示，相較於國民黨時期規劃的中油天然氣第三接收站的面積，現在規劃已經縮小為原本的一成，根本距離藻礁很遠，已非環保問題，若公投通過，恐11年無天然氣可用，民眾應理性看待議題，相關單位也會加強說明；至於國民黨發動的萊豬公投第二階段連署，若連署過關，8月將舉行公投，羅秉成也希望不要通過，因為台灣經不起這樣的紛擾、動盪，行政院則要加強政策上的說明與方法。
羅秉成指出，政府自1月1日開放萊豬進口以來，到現在每天的萊豬儀表板，已經驗了500多批了，沒有半片萊豬進口到台灣，「事實上我們的生活並沒有受影響，再去擾動它，然後會造成我們原本希望與世界做生意、讓我們的經濟走出去受到影響。」羅秉成上午接受電台專訪，由於現在除了國民黨發的萊豬公投連署外，還有藻礁公投也在連署中，羅秉成說，經濟部長王美花、經濟部次長曾文生都已就「三接」不會影響到藻礁的事情對外說明，環保、生態、能源發展一定要兼顧，國民黨時期規劃的「三接」面積，已縮小為原本的一成，希望民眾理性看待藻礁議題，也支持政府政策。主持人周玉蔻則質疑，藻礁根本離第三接收站很遠，藻礁公投提案根本應該被中選會退回。羅秉成回應，謝謝主持人的支持，但各種公投議題都有其盤算，有些是政治因素或是理念不同，會加強對外說明，各界關切環保，政府則希望綠能能夠實現，希望民眾支持，因為藻礁公投一旦通過將嚴重影響綠能政策。至於國民黨所提的萊豬公投正進入第二階段連署，羅秉成坦白地說「希望萊豬公投不過」，因為台灣經不起這樣的紛擾，自今年一月開放萊豬進口以來，並沒有半片萊豬進口，民眾的生活也未受影響，若再去擾動這個議題，恐怕會讓我國經濟走出去受到影響。新聞來源為Newtalk 新頭殼