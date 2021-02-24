遭眼紅才被提罷免？陳柏惟：我的表現會讓反對者失望
記者吳承翰／台北報導
2021-02-24 11:26:19｜2021-02-24 11:37:01
台灣基進立委陳柏惟面臨罷免，今（24）日上午他在基進黨中央舉行記者會，細數上任立委一年來的問政成績，他強調光是地方行程就跑了超過4000場。對於罷免，陳柏惟以過去拍電影的經驗比喻，他表示一部電影拍得再賣座，總會有人眼紅、電影傳達的意涵不是某些人喜歡的，陳柏惟認為現在只是來到了電影續座時間，他一定會讓看衰的人失望，「他們也不會支持我，幹嘛理他們。」
立法院第10屆第3會期即將開議，陳柏惟偕同黨內重要幹部在基進黨位於立法院旁的黨政辦公室開記者會，黨主席陳奕齊表示，基進黨秉持著深耕基層的理念，在拿到不分區的選舉補助款後，在多個縣市創設地方黨部服務民眾，至今已拓展7個地方黨部、3個籌備處、1個聯絡處。對於刪Q來勢洶洶，陳奕齊呼籲台中選民正視陳柏惟這席所帶來的「抗中保台」價值，他要韓粉與其推動報復性罷免，不如在2022年地方公職人員選舉中，在高雄市和台灣基進正面對決，廣提議員席次，讓市民做選擇。陳柏惟說，過去他當電影導演，常常不知道電影上映後票房好不好，就如同政治人物票沒開出來，都不知道自己實力如何，即便表現優異，仍會有人眼紅、甚至不認同他的意識形態，到了續座就要面臨更嚴峻的考驗，一如政治人物尋求連任會有連任包袱，此時就會有一批反對者，嚷嚷著要把他下架，罷免案只是讓考驗的時間提前。陳柏惟指出提出罷免的人，在未來的選戰中也一定不會支持他，既然如此，他也沒必要去理會這群反對者，陳說「我跟大家保證第二集會更好看，會讓反對者失望」。