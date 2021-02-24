香港2020年來台人數暴增8成　專家分析背後原因

依據大陸委員會最新統計資料，港澳人士來台人數連年升高，其中香港2020年居留許可人數年增84.6%，定居許可人數達6.9%，但同期澳門來台人士不增反減，港澳來台呈現兩樣情。專家分析，過去幾年香港紛擾不斷，加上疫情重創影響經濟活動，相較之下台灣防疫有成，經濟活動和世界各國猶如平行世界，更加速了居留人口的轉進。

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根據陸委會資料，香港人士2020年在全台居留許可人數達10813萬人，定居許可人數也達1576人，雙雙創下2016年統計以來新高；若與前年相比，香港2020年居留與定居許可人數較前年分別增加4955、102人，年增率達到84.6與6.9％；不過，澳門居民來台居留與定居人數卻出現下滑，其中定居人數更年減約30.6％。

▲港澳人士來台居留及定居人數。資料來源為陸委會。（表／住商機構企劃研究室彙整）

依據移民法，居留係指在台居住超過6個月，而定居則是在台居住並設立戶籍，大家房屋企劃研究室主任郎美囡指出，港澳人士移居首選通常為英國、澳洲、加拿大等地，不過這些地區的移居成本較高，而台灣與港澳在文化背景、飲食習慣相近，多年來有不少來台就學、工作的港澳人士選擇在台灣落戶，也有許多因婚姻關係而定居台灣；此外，基於生活便利性，港澳人士多數選擇在工作機會多、大眾運輸密度高的都會區生活。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨表示，台灣社會風氣開明自由，是許多港人嚮往之處，而港人來台的方式多元，除了依親、專業移民外，還有創業及投資移民，但也提醒，投資移民門檻600萬須設立公司及稅籍、有經營事實，並非在台買房即可，過往不少業者吹捧港人來台炒房話題，鼓勵本地民眾趁早購屋，但從數據來看，來台逐年遞增雖為事實，要說能帶動多少，數字或可說明一切。