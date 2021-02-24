教育部放寬禦寒衣物限制　7成高中、9成國中仍違法

教育部去（2020）年8月發布國高中新版服儀規則，但仍有多校未遵守教育部規定。台灣青年民主協會今（24）日公布「全台國高中禦寒衣物大調查結果」，發現高中職仍有 72.5 % 的學校不符合規定，國中更是有 95.6 % 依然違法，多所中學不分公私立，仍無視教育部的公文，繼續違法限制學生加穿禦寒衣物、保暖配件。

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調查也顯示於教育部發函重申規定後，多數學校從原先完全禁止穿著禦寒衣物於外，調整為限寒流10度以下才開放學生穿禦寒外套，依然違法，各校限制的溫度也從10度到15度不等。台灣青年民主協會理事長張育萌表示，每個學生對於冷、熱的感受存在差異，過度僵化、限於幾度才能穿禦寒衣物的規定，實質上只是讓便於學校管理。

除禦寒衣物外，此次調查也整理出學校最常限制學生穿著的前5名，依序為「限制學生帽T帽子不能外露」、「禁止學生配戴圍巾、毛帽」、「限制學生禦寒衣物及配件的顏色」、「女生冬季制服只有裙裝」、「直接沒收學生禦寒衣物及配件」。

立法委員范雲表示，這次的調查顯示，台灣校園仍存有這類忽視學生個別需求、威權要求全校學生對溫度反應一致的黑心服儀校規。服儀要求是一種規訓，不但漠視學生需求，更限制了學生的適性發展。

立法委員王婉諭則說，高中職通算違法比例達72.5 %，國中違法比例更高達95.6 %，「這樣的狀況實在令我無法理解！」作為一位媽媽，在寒冷的天氣中，無非就是希望孩子可以穿得暖和。而為了校方的無謂規定，把厚重的羽絨衣、大外套，硬塞在校服內，光想像就很不舒服，難以理解為何某些校方，仍要拘泥在這種僵化、毫無意義的規定。

王婉諭強調，初步調查結果公布後就已要求教育部發函各校重申規定，且透過預算提案，要求教育部應統整全國各校之校內規範是否有待修正之處，並且建立並宣導相關申訴管道，以利學生通報，希望教育部遵守承諾，趁著本週展開的新學期進行全面徹查，別讓孩子的權益繼續受損。

台灣青年民主協會向教育部提出3項訴求，包含確實督導違法學校改善、健全校內服儀委員會運作、盤點全國服儀新法落實狀況，青民協也呼籲教育部除了禦寒衣物的規定外，針對完整服儀新法的落實，從國小到高中應作全面的檢視、盤點，避免違法的情形普遍存在校園中，一再侵害學生服儀穿著的自由。