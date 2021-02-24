藍白同台有火花 柯文哲喊話江啟臣：稅改不要打假球！
記者丁上程／台北報導
2021-02-24 11:39:34｜2021-02-24 11:54:01
身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲應國民主席江啟臣之邀，今（24）日上午參與「願景台灣2030」論壇，論壇關注居住正義與世代正義的議題。柯文哲除了以自己在台北市政府施政為例，談到多屋稅、囤房稅等議題，柯也直言台北市議會暫擱議案是在打假球，並向江啟臣喊話「立法院不要打假球！」
針對居住正義與世代正義等議題，柯文哲發言表示，世代正義就是落實財政紀律。「當初我擔任台北市長的時候，北市府負債一年光是利息就要繳29億，直到我還債至今，每年只要繳交7億多的利息。」柯文哲也說，欠債不只要還錢，欠債還要繳利息，中央與地方政府拚命負債，欠債是不是也是下一代要還？他強調，少子化問題嚴重，這代欠得越多，下一代的負擔就會更加沈重。對此江啟臣在發言時也附和柯文哲的說法，表示政府在徵稅方面，如何做重新分配，以及分配得好，才能有效減少問題。有些國家稅收少，但分配得好，問題其實就不多；但有些國家稅收即使多，分配不均的情況下問題也是很多。江啟臣直言，社會福利也是相當重要的問題，其中針對低收入戶的幫助顯然還不夠，年輕人低薪問題、買房問題也沒有改善，「是政府無能？立法者怠惰？還是執政者沒有聽到年輕人的心聲？」江啟臣說，「抓出根與源在哪裡，才能真正徹底解決問題」。而談到居住正義時，柯文哲引用市府政績為例。「解決居住正義還是有三個方向，社宅、分級租金補貼。」柯文哲說，「其實還有一個很重要的是稅制改革，稅制改革才是真正要做，且是長期以來，在中央一直沒處理」。其中針對囤房稅、多屋稅，柯文哲大吐苦水，「台北市議會就是打假球，把囤房稅給暫擱，其實我早就知道怎麼可能會通過？」柯文哲兩度向坐在一旁的江啟臣喊話，「欸江啟臣，你們立法院要去解決這個問題啊！空屋稅、多屋稅、囤房稅，税不解決沒有用啦！」結論時更再度表示「囤房稅請立法院跟市議會不要再打假球了」。不過針對囤房稅或空屋稅，江啟臣倒是給了個軟釘子碰。「對囤房稅或空屋稅，那是一個整體稅制的改革，怎麼樣達到公平合理、然後增加國家的財政稅收。」江啟臣說，「年輕人也都繳很多稅，不只有錢人，所以重點還是著重於如何妥善分配稅收。」不過針對這樣的說法，柯文哲似乎有些不滿，隨後更有意無意表示「台灣不缺發現問題的人，而是缺少解決問題的人」。