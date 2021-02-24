馬出席是侮辱228？馬英九：不要因偏見抹煞我30年努力
記者陳弘志／台北報導
2021-02-24 12:07:36
台北市政府將邀請前台北市長馬英九出席228紀念活動，遭政治態度傾綠的多個民間團體強烈反彈，律師李勝雄公開要求馬英九知難而退，不要出席導致侮辱228，馬英九今（24）日表示，不要因為有偏見的存在，就忽略他30年來為228平反的努力。
馬英九今天出席台北市228基金會舉辦的座談會時，一度談到他過去幫228受難者家屬平反，在看了受難者的檔案後，他在台上一度哽咽、眼眶泛紅，他也強調自己當初一上任，就表示應該為228家屬平反。馬英九在會後受訪指出，他認為李勝雄對他的批評非常奇怪，「我為228平反，盡心盡力將近30年，制定補償和賠償條例，我的努力從來沒有改變過，我不知道對方批評我的依據是什麼」。對於台灣國家聯盟指控他們等不到國民黨和馬英九的道歉，馬英九說，「我從推動228工作以來，就為此道歉過，我第一次聽到這樣的說法。如果有些人有偏見的話，我當然會努力去說服，但是不要因為有偏見的存在，就忽略30年來的努力」。記者問馬英九是否委屈？馬回答「還好，我習慣了」，記者追問「你會知難而退嗎？」，馬英九說「我當然會參加，只要邀請我，我就去」。鄭南榕基金會等50多個民間團體21日走上街頭紀念228，律師李勝雄表示，台北市政府竟然邀請前國民黨主席馬英九演講，這對受難者、對台灣人而言是一大侮辱，他呼籲馬英九知難而退。