國台辦談疫苗、兩岸關係　馬曉光：春暖花開需要東風雨露

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在駐外使領館的部分，馬曉光指出，中方亦願意為台灣同胞、海外台胞提供疫苗注射方面的幫助，可以說北京對台灣的努力和關心是「全方位的」，所以當前台灣內部能不能使用中國製疫苗，障礙、癥結都不在北京，呼籲民進黨停止

政治操弄或編造荒誕理由拒絕中國製疫苗：「如果民進黨去除反陸、抗陸的政治心魔，台灣民眾使用大陸疫苗沒有任何問題。」