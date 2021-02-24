國台辦談疫苗、兩岸關係 馬曉光：春暖花開需要東風雨露
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-02-24 12:14:05｜2021-02-24 12:17:08
中國國台辦今(24日)舉行記者會，時值陸委會新主委邱太三上任、中國製疫苗輸台，以及是否阻礙台灣採購疫苗等議題正熱，國台辦發言人馬曉光也就前述事件做出回應，除了強調「春暖花開需要有東風雨露(九二共識)」以外，並聲稱中國向世界衛生組織「COVAX」機制提供的1000萬劑疫苗，惠及範圍也有包含台灣。
綜合陸媒報導，台灣總統蔡英文近日進行國安、兩岸人事調整，新任陸委會主委邱太三23日表示，期待兩岸「春暖花開」，雙方能務實判斷未來交流。對此，馬曉光在24日的記者會中回應道：「春天需要有東風，花開需要有雨露，這個『東風雨露』就是九二共識。」馬曉光直言，春暖花開需要有東風雨露，這個「東風雨露」就是九二共識，所以若台灣方面有這樣的期待，願意順從兩岸同胞的意願，那就應回到堅持九二共識的共同立場上。至於台灣立法院新會期將啟動修憲工程，對此馬曉光也說，北京高度關注有關動向，堅決反對台灣任何「修憲謀獨」、為謀獨打開方便之門的行徑。最後，當在場傳媒提問到，台灣不少人士都表達了對中國新冠疫苗的開放及歡迎，中國是否會向台灣地區提供疫苗時，馬曉光則回應稱，北京高度重視和關心台灣民眾的健康權益，也就此做了很多努力，除了在中國內地生活、工作、學習的台胞，可以像中國民眾一樣自願接種陸製疫苗以外，中國向世界衛生組織提供的1000萬劑疫苗也惠及包含台灣在內的地區。在駐外使領館的部分，馬曉光指出，中方亦願意為台灣同胞、海外台胞提供疫苗注射方面的幫助，可以說北京對台灣的努力和關心是「全方位的」，所以當前台灣內部能不能使用中國製疫苗，障礙、癥結都不在北京，呼籲民進黨停止政治操弄或編造荒誕理由拒絕中國製疫苗：「如果民進黨去除反陸、抗陸的政治心魔，台灣民眾使用大陸疫苗沒有任何問題。」
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