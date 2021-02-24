告別空中女王 華航747退役微旅行時間出爐
記者陳致宇／台北報導
2021-02-24 12:39:09｜2021-02-24 12:43:34
華航原訂2月6日舉行747空中女王Farewell Party后翼起飛活動，因考量防疫而延期。華航今（24）日宣布，活動將延後至3月20日舉辦，行程內容維持不變，如原報名旅客無法配合延期行程，可於3月2日前向原購買通路辦理全額退票手續，若有餘票將於KKday售票網頁重新釋出。
華航表示，747空中女王Farewell Party后翼起飛一日微旅行活動，將安排在3月20日上午7時47分開放報到，先讓旅客體驗登機門驚喜活動，參觀747各艙等拍照紀念。隨後於上午11時30分由桃園機場出發，至日本富士山上空繞行一圈再返回，航程時間約5小時40分，預計下午17時10分抵達桃園機場，預購機上免稅品享有8折起優惠。華航指出，活動將由編號B-18215客機執飛，這也是波音於2005年4月最後一架生產的747-400客機。此趟微旅行班號CI-2747，紀念退役前最後一趟載客飛行。旅客在機上能品嘗鰻魚飯等美味的靜岡日式特色料理，以及獲得活動專屬模型機、鋼印口罩、尾翼鑰匙圈、帆布袋、紀念飛行證書及華航海軍藍盥洗包等紀念品。據了解，華航現有4架747-400型客機，已陸續安排整備準備退役，現階段未執飛一般航班。