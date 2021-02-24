水保局強化行政透明 首辦「企業誠信暨採購廉能」座談會
記者金武鳯/綜合報導
2021-02-24 13:01:40
農委會水土保持局推動整體性治山防災、大規模崩塌防減災及農村再生等業務，每年工程件數高達1300餘件。為落實採購透明化，提升政府廉政形象，特邀集廠商、檢調及審計等相關單位，召開「企業誠信暨採購廉能座談會」，除建構多向溝通平台，期能藉由公私部門結合力量，強化監督效能，化解民眾疑慮。
座談會由水土保持局南投分局陳榮俊主持，水保局王晉倫副局長親臨指導。陳榮俊表示，水保局每年攸關治山防災、農村再生等業務工程逾千件，為建立與廠商及相關單位有據可依的「遊戲規則」，落實採購透明化，特別於開春年度開始，邀集與機關往來廠商及地區檢察、廉政、調查、審計、NGO或地方團體等人員召開這場座談會。 陳榮俊希望與會單位能共同建構多向溝通平臺，以擴大結合公、私部門力量，公開機關採購透明機制與廉政法規，強化外部監督效能，建立廉政夥伴關係，讓公務員能安心執行職務、維護廠商合理權益、民眾獲得優質公共建設及政府妥善監督稽核，以提升本局清廉形象。 本場次座談會由水保局王晉倫副局長親臨指導，王副局長肯定這次會議的用心與功能。此外，台灣透明組織廖興中副執行長、南投地方檢察署張鈞翔檢察官、水保局政風室廖作鑫主任等廉政相關人員也應邀出席。座談會首先公開機關年度採購案件簡述，專題引言則包括企業誠信、行政透明及國際廉政趨勢，採購弊端及貪瀆案例解析，還有水保局工程採購透明機制簡介等，透過綜合座談意見交流，強化或廠商對企業誠信、採購或廉政法規的認識與瞭解，期能深化公私部門人員的廉潔知能。