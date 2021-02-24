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國旅補助沒了？林佳龍：第2季觀光紓困以轉型、創新為主

記者陳致宇／台北報導

2021-02-24 13:12:29｜2021-02-24 13:12:32

林佳龍
▲交通部長林佳龍今日（24）出席2021年觀光節頒獎典禮，並頒發台灣觀光特別貢獻獎給予財團法人台灣觀光協會副會長蘇成田。（圖／觀光局）
新冠肺炎持續對觀光產業造成衝擊，尤其每年3至5月是國旅淡季，業者希望政府能提出新的觀光振興方案，協助業者度過難關。交通部長林佳龍今日（24）出席2021年觀光節頒獎典禮時證實，觀光局確實已針對第二季提出支持觀光的方案，但下一階段將會以轉型、創新為主，營運補貼則會配合勞動部的員工培訓計畫，以往民眾最有感的國旅補助方案恐告一段落。
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交通部長林佳龍表示，先前的紓困振興特別預算將執行到6月，已建議政院盤點既有項目預算的使用狀況，盡量支持交通部的觀光紓困振興計畫，同時也會積極爭取紓困4.0計畫。
至於第二季是否會推出國旅振興方案，林佳龍指出，觀光局有提出第二季支持觀光的方案，但被交通部要求重新檢討，希望下一階段將會以轉型、創新為主；營運補貼部分，則會配合勞動部的員工培訓計畫。
此外，林佳龍致詞時提到，台灣觀光透過擴大國旅、對業者獎勵紓困等短期補助、增加國際行銷管道、擴大跨國跨域跨業合作等方向積極布局，期許觀光局未來除扮演整合、包裝各產業平台的角色外，更將整合各部會及與地方政府合作，共同營造台灣精緻深度旅遊，俟未來疫情穩定趨緩，可立即投入國際市場，加速產業復甦，同時以台灣品牌做為最佳的國際行銷，爭取國際來台市場復甦及成長機會。
交通部觀光局今日舉辦2021年觀光節頒獎典禮，表彰93位國內外各觀光產業團體及從業人員，其中，台灣觀光特別貢獻獎由財團法人台灣觀光協會副會長蘇成田獲得，他在91至94年擔任交通部觀光局長期間任內推動觀光客倍增計畫，以旅遊系統有效改善台灣的觀光旅遊環境，也是Taiwan Tourism2030台灣觀光政策白皮書計畫主持人，擘劃十年觀光發展方針，日前受邀擔任交通部籌設觀光署諮詢小組之審議委員。
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