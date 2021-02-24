國旅補助沒了？林佳龍：第2季觀光紓困以轉型、創新為主
記者陳致宇／台北報導
2021-02-24 13:12:29｜2021-02-24 13:12:32
新冠肺炎持續對觀光產業造成衝擊，尤其每年3至5月是國旅淡季，業者希望政府能提出新的觀光振興方案，協助業者度過難關。交通部長林佳龍今日（24）出席2021年觀光節頒獎典禮時證實，觀光局確實已針對第二季提出支持觀光的方案，但下一階段將會以轉型、創新為主，營運補貼則會配合勞動部的員工培訓計畫，以往民眾最有感的國旅補助方案恐告一段落。
交通部長林佳龍表示，先前的紓困振興特別預算將執行到6月，已建議政院盤點既有項目預算的使用狀況，盡量支持交通部的觀光紓困振興計畫，同時也會積極爭取紓困4.0計畫。至於第二季是否會推出國旅振興方案，林佳龍指出，觀光局有提出第二季支持觀光的方案，但被交通部要求重新檢討，希望下一階段將會以轉型、創新為主；營運補貼部分，則會配合勞動部的員工培訓計畫。此外，林佳龍致詞時提到，台灣觀光透過擴大國旅、對業者獎勵紓困等短期補助、增加國際行銷管道、擴大跨國跨域跨業合作等方向積極布局，期許觀光局未來除扮演整合、包裝各產業平台的角色外，更將整合各部會及與地方政府合作，共同營造台灣精緻深度旅遊，俟未來疫情穩定趨緩，可立即投入國際市場，加速產業復甦，同時以台灣品牌做為最佳的國際行銷，爭取國際來台市場復甦及成長機會。交通部觀光局今日舉辦2021年觀光節頒獎典禮，表彰93位國內外各觀光產業團體及從業人員，其中，台灣觀光特別貢獻獎由財團法人台灣觀光協會副會長蘇成田獲得，他在91至94年擔任交通部觀光局長期間任內推動觀光客倍增計畫，以旅遊系統有效改善台灣的觀光旅遊環境，也是Taiwan Tourism2030台灣觀光政策白皮書計畫主持人，擘劃十年觀光發展方針，日前受邀擔任交通部籌設觀光署諮詢小組之審議委員。